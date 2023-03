Des commandes supplémentaires pour une valeur approximative de 25 millions d’euros sont en cours, selon le ministre de l'Économie. 71 autres millions d'euros pourraient être libérés en 2023 au profit de l'Ukraine.

Luxembourg 4 min.

Guerre

L'aide militaire luxembourgeoise à l'Ukraine approche les 100 millions d'euros

Simon MARTIN Des commandes supplémentaires pour une valeur approximative de 25 millions d’euros sont en cours, selon le ministre de l'Économie. 71 autres millions d'euros pourraient être libérés en 2023 au profit de l'Ukraine.

«Le Luxembourg a été l'un des premiers pays de l'UE à soutenir l'Ukraine avec des armes létales. Il l'a fait dès les premiers jours de l'agression russe», déclarait il y a quelques jours le ministre luxembourgeois de la Défense François Bausch. Difficile de lui donner tort. En 2022, le Luxembourg a transféré un peu moins de 16% de son budget de la Défense à l'Ukraine.

L'arrestation de Poutine serait «une déclaration de guerre» Le numéro 2 du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a tenu un discours plutôt musclé à l'égard de la Cour pénale internationale

Mi-février, le ministre indiquait que les contributions pour soutenir l'Ukraine «dans l’exercice de son droit de légitime défense» s'élevaient à près de 90 millions d'euros. Un montant voué à grandir et qui atteindra très bientôt les 100 millions d'euros, comme l'explique le ministre de l'Economie Franz Fayot dans une réponse parlementaire à une question de Nathalie Oberweis (déi Lenk).

Les détails des envois de matériel militaire

Ainsi, au 17 mars dernier, l'aide militaire luxembourgeoise à l'Ukraine atteignait 74,4 millions d'euros. Parmi le matériel envoyé, on compte notamment: 102 missiles antichars de type NLAW (Next Generation Light Anti-Tank Weapon), 15 tentes militaires, sept véhicules 4x4 de type Jeep Wrangler, 22.400 masques à gaz accompagnés de 44.800 filtres pour ces derniers, mais également 5.000 gilets pare-balles catégorie 4. Du côté du matériel de combat, 12.500 munitions antichar RPG7 ont été envoyées, tout comme des munitions d'artillerie BM21 de 200 coups ont été expédiées. Par ailleurs, l'armée luxembourgeoise a fait don de dix ensembles de système de communication par satellite, et de 5.000 casques de catégorie 3.

Enfin, n'oublions pas les récents envois de 30 scanners 3D permettant de documenter les crimes de guerre, d'un véhicule utilitaire Mercedes, de 27 générateurs ou encore l'envoi de 14 ambulances blindées.

Et l'aide militaire luxembourgeoise ne s'arrêtera pas en si bon chemin. «Des commandes supplémentaires pour une valeur approximative de 25 millions d’euros sont en cours», a annoncé le ministre Franz Fayot.

Les soldats luxembourgeois sont partis pour la Roumanie Dans les mois à venir, les militaires luxembourgeois devront aider à sécuriser le flanc est de l'OTAN.

Ce dernier a même ajouté qu'après une analyse du budget de la Défense pour l'année 2023 «et une réévaluation des priorités au sein des projets en cours», la Défense a identifié 71 millions d’euros qui pourront être libérés afin d'acquérir encore davantage d'équipement militaire au profit de l'Ukraine. «La direction de la Défense a recours aux fournisseurs habituels de l’armée luxembourgeoise et à des fournisseurs travaillant de manière régulière avec des armées alliées au sein de l’OTAN et de l’UE», a rappelé Franz Fayot.

Une aide civile pleinement mobilisée

Outre cette aide militaire, l'aide civile et humanitaire luxembourgeoise continue d'être pleinement mobilisée. Ainsi, depuis février 2022, la coopération luxembourgeoise a apporté des contributions financières à ses partenaires humanitaires en Ukraine pour une valeur d’environ 8,25 millions d’euros. «Il s’agit des contributions fournies dans le cadre des partenariats avec les agences onusiennes, le CICR et la FICR, ainsi que des contributions à des ONG humanitaires».

S'y ajoutent un soutien en nature, notamment la mise à disposition de matériel de communication et la fourniture de services de connectivité de la part de la coopération luxembourgeoise, ainsi que des dons de matériel médical de la part du ministère de la Santé et de matériel de lutte contre les incendies de la part du CGDIS pour une valeur approximative de 4 millions d'euros.

675 réfugiés hébergés dans des hôtels gérés par l'ONA Neuf hôtels à travers le Luxembourg gérés par l'Office national de l'accueil accueillent actuellement uniquement des réfugiés.

Le Luxembourg a également fait don de 8 autobus fournis par l'entreprise Voyages Emile Weber à l'Ukraine, grâce à l'appui logistique fourni par la Commission européenne dans le cadre du mécanisme européen de protection civile.

Enfin, en réponse à une demande d’assistance d’Europol visant à fournir des équipements tactiques d'hiver aux unités mobiles de la police nationale ukrainienne travaillant sur le terrain, la police grand-ducale a remis, pour une valeur non quantifiable, 409 gants d’intervention, 106 vestes Gore-Tex camouflées, 178 pantalons Gore-Tex camouflés, 10 vestes d’hiver, 8 guêtres, 5 tentes, 15 sacs de couchage, 6 tapis de sol et 5 sacs à dos à la police nationale ukrainienne. De son côté, l’Université de Luxembourg a décidé d'exempter les candidats et les étudiants en provenance d'Ukraine des frais de candidature voire les frais d'inscription.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.