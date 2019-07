La rénovation et l'agrandissement du lycée sur le campus Geesseknäppchen sont en bonne voie.

L'agrandissement du lycée Michel-Rodange sur les bons rails

La rénovation et l'agrandissement du lycée sur le campus Geesseknäppchen sont en bonne voie.

Ces derniers mois, le chantier du Lycée Michel-Rodange à Luxembourg-Hollerich a été très actif. Juste avant les congés collectifs qui démarrent ce vendredi 26 juillet - mais qui ne profiteront pas à tous les chantiers - l'Administration des bâtiments publics a mené une visite guidée sur le chantier d'agrandissement du bâtiment de l'école, construit entre 1970 et 1972.

Les premiers cours dans le lycée rénové auront lieu à la rentrée 2021. A l'avenir, l'établissement accueillera 1.700 élèves, soit 300 de plus qu'aujourd'hui.



«Les bâtiments ont une valeur architecturale et ont un certain charme. L'objectif était d'en préserver autant que possible», explique Carole Schmit, architecte de l'administration des bâtiments publics lors de la visite, jeudi.



Vu de l'extérieur, à l'exception de quelques corrections esthétiques et de l'extension à côté de l'aile sud, le caractère du bâtiment préfabriqué ne changera guère. A l'intérieur de l'école, le sol typique en terrazzo est conservé. La bibliothèque va passer du sous-sol au rez-de-chaussée et la structure en containers temporaire de la cour, sera démolie.

Voilà à quoi devrait ressembler le lycée, une fois achevé à l'été 2021. L'extension (à droite) comprend une salle polyvalente, une grande salle de sport et une cafétéria avec une terrasse et un toit vert. Graphique: Jim Clemes associates

La nouveauté la plus marquante est l'extension de 6.000 m2 en cours de construction derrière le bâtiment principal et qui abritera une grande salle d'examen. Une passerelle couverte reliera l'ancienne à la nouvelle partie de l'école. La grande salle de sport pourra être divisée en trois zones si nécessaire, afin de pouvoir pratiquer différents sports en même temps. «Nous avons de nouvelles salles de classe, une nouvelle salle polyvalente et une nouvelle salle de sport, l'équipement technique est en cours de modernisation, c'est exactement ce dont nous avons besoin»", se réjouit le directeur, Jean-Claude Hemmer.

Cafétéria avec jardin et terrasse



L'étage supérieur du nouveau bâtiment accueillera une cafétéria de 180 places. Sur le toit du restaurant est prévu un jardin de 400 m2 avec une prairie fleurie qui pourra être utilisée à des fins éducatives. «Le toit du lycée sera complètement verdoyant», assure Carole Schmit. Des modules solaires sont déjà prévus.



Après 50 ans, le bâtiment est en cours de rajeunissement pour un coût de 60 millions d'euros pour l'Etat. L'Athénée voisin a été rénové entre 2012 et 2016 pour 89 millions d'euros.



Le campus de Geesseknäppchen est le plus grand complexe scolaire du pays. Environ 6.000 élèves sont inscrits dans les cinq écoles. D'autres mesures de construction sont prévues au cours des prochaines années. Entre autres, un nouveau restaurant scolaire sera construit sur le site. L'École de commerce et de gestion (ECG) est également en cours de rénovation.