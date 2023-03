Malgré la détérioration de la situation économique mondiale liée aux pressions inflationnistes actuelles, Moody’s souligne que le tissu économique du Luxembourg reste robuste.

L’agence de notation Moody’s confirme le «AAA» du Luxembourg

L’agence de notation Moody’s a confirmé ce vendredi, après la fermeture des marchés, la note de crédit «AAA» du Grand-Duché de Luxembourg avec perspective stable. Cette meilleure note reflète la résilience économique du Luxembourg, la bonne tenue des finances publiques ainsi que la transparence et l’efficacité des instances gouvernementales.



Malgré la détérioration de la situation économique mondiale liée aux pressions inflationnistes actuelles, Moody’s souligne que le tissu économique du Luxembourg reste robuste. L’agence de notation table sur une croissance du PIB de 1% en 2023. Pour 2024, l’agence prévoit une croissance de 2%.

Selon Moody’s, les mesures prises par le gouvernement dans le cadre des réunions tripartites ainsi que la bonne tenue du marché de travail permettent d’atténuer les effets négatifs de l’environnement inflationniste sur les entreprises et les ménages et de protéger les emplois en 2023.

Un secteur qui se diversifie

En ce qui concerne la place financière, qui reste l’un des moteurs fondamentaux de la croissance, Moody’s met en avant la diversification du secteur dans les domaines des fonds d’investissement, de la gestion de patrimoine et de l’assurance. L’agence souligne par ailleurs les efforts visant à diversifier l’économie vers des industries à haute valeur ajoutée telles que les technologies de l'information et des communications (TIC), les industries de la santé ou encore les technologies environnementales. D’après Moody’s, la rigoureuse réglementation des services financiers ainsi que les institutions transparentes et efficaces réduisent sensiblement la probabilité et l’ampleur d’éventuels chocs financiers et économiques.

Moody’s souligne la solidité des finances publiques en dépit de l’impact budgétaire des mesures de soutien décidées. L’agence de notation s’attend à ce que le Luxembourg continuera à respecter le seuil de 30% du PIB pour la dette publique, fixé dans le programme gouvernemental. Selon les estimations de Moody’s, le niveau de la dette publique augmentera de 26,3% en 2023 à 28,6% du PIB en 2024. En même temps, Moody’s rappelle que des risques budgétaires continuent à exister, tels que les pressions économiques et budgétaires à long terme liées au vieillissement de la population.

La ministre des Finances, Yuriko Backes, a indiqué que le maintien du AAA avec perspective stable «souligne la solidité de nos finances publiques et confirme le bien-fondé des mesures prises lors de la dernière tripartite». «Celles-ci soutiennent le pouvoir d’achat des ménages et atténuent l’impact négatif de la crise énergétique et inflationniste sur les entreprises, sans mettre en péril notre engagement à maintenir la dette publique à tout moment en-dessous de 30% du PIB.»

