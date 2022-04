La démission de Carole Dieschbourg soulève des questions de procédure. Il existe toutefois un précédent avec l'affaire Wickrange-Livange, qui concerne l'ancien ministre de l'Economie Jeannot Krecké.

Démission de la ministre Carole Dieschbourg

L'affaire qui met la Chambre devant ses responsabilités

(BaL avec Annette WELSCH) Vendredi midi, la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg a présenté sa démission. Auparavant, le parquet avait informé les journalistes en deux phrases que le dossier de l'affaire de «l'abri de jardin» («Gaardenhaïschen») concernant Roberto Traversini avait été transmis au Parlement. Selon la Constitution, la mise en accusation d'un membre du gouvernement relève uniquement du pouvoir discrétionnaire de ce dernier.

En clair, il revient à un vote des députés à la majorité simple de lever l'immunité d'un membre du gouvernement. On ne sait toutefois pas encore comment le Parlement va traiter le dossier de l'implication de Carole Dieschbourg dans le dossier de «l'abri de jardin». Il est actuellement sous scellés.

Entre-temps, le service scientifique de la Chambre a été chargé d'émettre un avis sur la question, à savoir si le Parlement doit encore se pencher sur le dossier maintenant que la ministre a démissionné, ou si celle-ci est déjà considérée comme une personne civile.

La Chambre doit donner une réponse

La réponse est cependant claire: la Chambre est encore compétente pour un comportement éventuellement pénalement répréhensible d'un ministre, même si un ministre n'est plus en fonction. L'institution doit, dans tous les cas, prendre une décision. C'est la jurisprudence courante et cela a également été établi en 2012 dans une motion importante pour l'affaire Dieschbourg.

Il s'agissait alors du ministre de l'Economie Jeannot Krecké (LSAP), qui n'était déjà plus en fonction à l'époque, et contre lequel le parquet avait émis des soupçons d'extorsion et de tentative d'extorsion dans le cadre d'une enquête préliminaire sur l'affaire Wickrange-Livange.

La motion de la Chambre a constaté que les articles 81 et 116, qui régissent le cas d'une violation de la loi par un membre du gouvernement, sont encore applicables lorsque sa fonction a pris fin. Elle retient cependant la décision «de ne pas mettre en accusation Monsieur Jeannot Krecké».

Ne pas mélanger les rôles des pouvoirs

Il a été tenu compte à l'époque du fait que le Parlement doit débattre, légiférer et contrôler politiquement le gouvernement, mais que dans un Etat de droit, il ne doit pas y avoir de confusion des rôles du Parlement et de la justice. Les mises en examen de tout citoyen, y compris des membres du gouvernement, devraient relever de la justice, conformément au principe de séparation des pouvoirs.

Carole Dieschbourg (Déi Gréng) espère en tout cas qu'en démissionnant, le dossier reviendra à la justice. Son collègue de parti François Bausch s'est montré compréhensif vendredi: «Elle préfère être traitée par une justice indépendante, liée au secret de l'instruction et à l'État de droit, plutôt que d 'être victime d'une procédure qui date du XIXe siècle».

En effet, l'article 82 de la Constitution stipule : «Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger et le mode de procéder, soit sur l'accusation admise par la Chambre, soit sur la poursuite des parties lésées». Mais cette loi n'existe pas, pas plus qu'un règlement interne sur la manière exacte dont la Chambre doit traiter un tel dossier.

Pas une mise en accusation en 200 ans

Car en réalité, il devrait être traité en détail et dans l'esprit d'un juge d'instruction, avant de retourner au parquet avec des éléments d'accusation. Mais de telles règles devraient encore être établies, car une mise en accusation d'un ministre par la Chambre n'a jamais eu lieu en 200 ans.

Et de toute façon, l'immunité des ministres sera bientôt quasiment supprimée dans le cadre de la réforme constitutionnelle. En effet, alors qu'au XIXe siècle, on craignait que les ministres soient submergés par les plaintes des citoyens, leur responsabilité sera traitée conformément au XXIe siècle. Ils ne seront plus protégés que de manière minimale contre les accusations et c'est en principe le ministère public qui décidera de la recevabilité des plaintes.

Il faut donc s'attendre à ce que les députés insistent pour avoir accès au dossier de «l'abri de jardin», mais qu'ils le renvoient ensuite à la justice dans le sens de la motion de 2012.

