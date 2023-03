Le premier jour du procès qui a eu lieu mardi après-midi n'a pas porté sur l'affaire en elle-même. Le procès a dû être interrompu pour raisons médicales.

L'affaire Lunghi/RTL n'en est pas encore à ses accusations

David THINNES Le premier jour du procès qui a eu lieu mardi après-midi n'a pas porté sur l'affaire en elle-même. Le procès a dû être interrompu pour raisons médicales.

L'affaire Lunghi/RTL devait être jugée mardi après-midi par la septième chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Mais il ne s'agissait pas des accusations proprement dites. Le jour du procès s'est terminé par une interruption prématurée, ceci pour des raisons médicales.

Fraude, affaire Lunghi et coups de couteau mortels Plusieurs procès exceptionnels sont prévus dans les semaines à venir devant les tribunaux luxembourgeois.

Les accusés sont d'anciens et d'actuels collaborateurs de RTL : Alain Berwick (ex-patron de RTL), Marc Thoma (journaliste), Sophie Schram (ancienne journaliste de RTL) et Steve Schmit (directeur des programmes). Au centre de l'affaire se trouve une interview controversée de Sophie Schram avec le directeur du Mudam de l'époque, Enrico Lunghi. Les chefs d'accusation sont les suivants : blessures involontaires, diffamation et atteinte à la réputation.

Dans la salle d'audience, tout était prêt, même l'écran installé pour diffuser les enregistrements de l'interview de 2016 qui a mis l'affaire en branle. Mais les avocats de la défense ont d'abord soulevé des objections de procédure. Le ton est monté, des cris ont parfois été poussés, notamment lorsque Maître Gaston Vogel a pris la parole.

Une interview de l'automne 2016 Au cœur de la procédure judiciaire se trouve une interview controversée réalisée à l'automne 2016 par RTL Télé Letzebuerg avec le directeur du Mudam de l'époque, Enrico Lunghi. On y voit ce dernier perdre brièvement son sang-froid, semblant vouloir arracher le micro des mains de la journaliste et déclarer : «Je ne te parlerai plus jamais». La journaliste se met ensuite en congé de maladie. L'existence d'une plainte n'est pas établie. Lunghi s'excuse, mais démissionne par la suite. Le Premier ministre Xavier Bettel était immédiatement intervenu et avait ordonné une enquête disciplinaire auprès du commissaire du gouvernement compétent. Celui-ci a conclu que l'image et le son de l'interview avaient été coupés de manière à donner une fausse impression de la situation. L'Autorité indépendante de l'audiovisuel (Alia) et le Conseil national de la presse ont réprimandé RTL pour cette interview. Enrico Lunghi se porte partie civile au procès et demande des dommages et intérêts d'un montant de 46.505 euros.

Le temps qui s'est écoulé jusqu'au procès a également été abordé. Alors que la défense a reproché aux autorités d'enquête pénale d'avoir dépassé le délai raisonnable, le représentant du ministère public s'est défendu contre ces accusations. Selon lui, la défense a elle-même contribué à la longueur de la procédure, notamment en introduisant des recours inutiles devant la Cour de cassation.

Un avocat de la défense a fait remarquer qu'avec la publication des livres en 2021, le processus était déjà «fait dans la rue et dans les journaux». Le juge a fait remarquer qu'il n'avait rien vu de tout cela.

Affaire Lunghi: trois inculpations L'affaire Lunghi se poursuit: le juge d'instruction en charge de l'affaire vient de procéder à trois inculpations.

Il a également beaucoup été question du service Copie du ministère public. La défense s'est opposée à la présence dans le dossier de documents médicaux de Sophie Schram, qui avaient en fait été déclarés irrecevables par une chambre du conseil judiciaire.

Après un peu plus d'une heure, les juges se sont retirés pour délibérer sur les objections procédurales. Une décision sera annoncée avec le jugement. L'audience n'a néanmoins pas pu se poursuivre, l'un des avocats ayant eu des problèmes de santé. On ne sait pas encore si le procès pourra se poursuivre mercredi.

