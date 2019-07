Le parquet de Luxembourg a décidé, ce jeudi, de classer l'affaire «ChamberLeaks» sans suites pénales suite au piratage en mars 2018 du site internet de la Chambre des députés.

L'affaire «ChamberLeaks» classée sans suite

Le parquet de Luxembourg a décidé, ce jeudi, de classer l'affaire «ChamberLeaks» sans suites pénales suite au piratage en mars 2018 du site internet de la Chambre des députés.

En mars 2018, des journalistes de la Radio 100.7 avaient dénoncé une vulnérabilité dans la base de données du site de la Chambre des députés et ont pu avoir ainsi accès aux documents non publics comme des rapports provisoires de la commission de contrôle du renseignement sur le SREL ou des documents internes des visites de personnalités étrangères en préparation.



Le site internet de la Chambre des députés piraté Le site internet de la Chambre des députés a connu un problème de sécurité mercredi. Des documents internes se sont retrouvés accessibles au public. Le site est à nouveau accessible depuis ce vendredi matin.

Suite à la dénonciation par la Chambre des Députés, le parquet de Luxembourg a décidé, ce jeudi, de classer l’affaire sans suites pénales.

D'après le parquet, les faits mis en évidence par l'instruction ne sont pas de nature à caractériser de manière suffisante une infraction en matière de cybercriminalité qui pourrait justifier la continuation des poursuites pénales contre les personnes visées dans cette instruction.

En mai 2018, la police criminelle avait perquisitionné les bureaux de la rédaction de Radio 100.7 et le procureur accusait alors le rédacteur en chef, Jean-Claude Franck, et le journaliste Claude Biver ainsi qu'un tiers resté anonyme, d'intrusion non autorisée dans un système informatisé et de vol de données.



Perquisition à Radio 100,7 dans l'affaire "Chamber Leaks" La police criminelle a perquisitionné les bureaux de la rédaction de Radio 100,7 mardi matin dans le contexte de l'affaire dite "Chamber Leaks" qui avait vu les sites internet de la Chambre des députés piratés en mars dernier.

Mais la station de radio elle-même ne considérait pas l'accès à ces documents comme illégal, car aucune manipulation technique spécifique n'avait été effectuée sur le serveur. Une version qui n'était pas partagée par la Chambre qui a dénoncé les pratiques du média.



Une action qui avait été jugée durement par la présidente du Conseil de presse, Inès Kurschat, qui avait déclaré quelques mois plus tard, lors des voeux du Premier ministre à la presse: «Le porteur de la mauvaise nouvelle s'était retrouvé dans le collimateur de la police, de la justice et de la politique».

