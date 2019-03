Avec Gast Gibéryen comme tête de liste et pour slogan "Fir en Europa vun den Natiounen", l'ADR se prépare aux élections européennes. Pour la première fois de son histoire, le parti veut obtenir un siège au Parlement européen.

L'ADR présente son équipe pour les Européennes

Marc HOSCHEID

Après le DP et le LSAP, l'ADR fait son entrée dans la campagne électorale européenne et présente une équipe de six membres. On compte parmi eux deux députés: Gast Gibéryen et Fernand Kartheiser.



Fred Keup, l'initiateur du mouvement Nee 2015, qui a ensuite changé son nom pour Wee 2050, s'efforce également d'obtenir un mandat de député européen.

Les candidats:



Gast Gibéryen, 68 ans



Fernand Kartheiser, 59 ans

Sylvie Mischel, 53 ans

Nicky Stoffel, 44 ans

Fred Keup, 39 ans



Tessy Brisbois, 24 ans



