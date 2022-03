L'ADR se dote d'une nouvelle direction de parti autour de Fred Keup. Celui-ci envisage l'année électorale avec confiance et ne ménage pas ses critiques.

Congrès du parti à Roeser

L'ADR dévoile son nouveau président et son côté vert

L'ADR se dote d'une nouvelle direction de parti autour de Fred Keup. Celui-ci envisage l'année électorale avec confiance et ne ménage pas ses critiques.

(S.MN. avec Marc SCHLAMMES) Sept ans après avoir fait son apparition sur la scène politique en tant que co-initiateur du «Nee 2015» et quatre ans après l'alliance de l'initiative qui lui a succédé, «Wee 2050», avec l'ADR à l'approche des élections chambériennes, Fred Keup prend la tête du parti d'opposition. Son parcours de reconversion rappelle celui de Fernand Kartheiser qui, en 2008, avait conclu une alliance électorale avec l'ADR avec son Association des hommes du Luxembourg et qui, en 2012, avait été - brièvement - le chef du parti.

L'ADR est un parti populaire parce que nous représentons chaque groupe social Fred Keup, président de l'ADR

Si l'élection de Keup et de la nouvelle direction du parti menaçait d'échouer à un cheveu à cause d'un bulletin de vote erroné, le député et professeur de géographie peut finalement se réjouir de l'approbation de 86 des 94 délégués. Il s'agit ce dimanche du meilleur résultat des sept candidats. «L'ADR est un parti populaire parce que nous représentons chaque groupe social», souligne l'homme de 41 ans dans son discours d'investiture. Keup veut présenter son parti comme social et conservateur et comme un parti de la liberté, de la sécurité, de la famille, de l'environnement ainsi que de la langue luxembourgeoise. «On veut faire comprendre aux gens qu'ils peuvent se rassembler derrière l'ADR en toute bonne conscience», dit-il.

Un président d'honneur combatif

Comme première action, il propose au congrès d'attribuer la présidence d'honneur à son prédécesseur Jean Schoos, qui est salué par une standing ovation. Schoos ne se retirera pas complètement de la politique : en 2023, il souhaite reconquérir avec Roby Mehlen le mandat de député perdu en 2009 à l'Est et aider son parti à retrouver la force d'un groupe parlementaire au Krautmarkt.

Le congrès de l'ADR à Roeser est donc porté par l'optimisme et la foi en ses propres forces. Les orateurs rappellent à plusieurs reprises que le parti enregistre depuis des mois une augmentation du nombre de ses membres ; Jean Schoos parle dans son discours d'adieu d'une «immense affluence» et le secrétaire général Alex Penning avance un chiffre concret : Mi-mars, le parti réformateur compte 1 473 membres. L'objectif pour l'année électorale 2023 est par conséquent confiant :«Nous allons gagner les élections», affirme clairement Fernand Kartheiser, car l'ADR est fidèle à ses valeurs et l'ADR a le courage de prendre et de défendre des positions qui ne sont pas toujours faciles.

Michel Lemaire, président de la section jeunesse Adrénaline, le formule plus tard dans son discours comme «un discours honnête» que l'ADR tient toujours - contrairement à la concurrence politique. Kartheiser cite comme exemple la réforme de la Constitution ; avec sa campagne d'explication autour de la nouvelle version, l'ADR a rendu service à la démocratie. Pour le porte-parole du quatuor ADR au Parlement, le processus de réforme est en revanche un fiasco avec le renoncement à un référendum. Il n'a pas de mots assez durs à l'égard de ses camarades de parti. «Le DP n'est plus que l'ombre de lui-même, le LSAP se réduit à un programme d'augmentation des impôts, les Pirates sont un club d'opportunistes, le Fokus un parti sans programme, le CSV est prisonnier de la doctrine Wiseler avec le retour au gouvernement et Déi Gréng est atteint d'un délire idéologique».

Un seul parti vert au Luxembourg selon l'ADR

La critique des Verts, en particulier, revient comme un leitmotiv tout au long du congrès du parti. «Le vert va coûter cher», constate par exemple Fred Keup en se référant aux prix élevés de l'énergie, auxquels les ministres de tutelle assisteraient surtout sans réagir, se réjouissant au contraire d'un «effet d'orientation» de la taxe CO₂. Selon Keup, il faudrait plutôt mettre un terme à la «croissance incontrôlée» et à la voie vers un État d'un million d'habitants qui l'accompagne.

Roy Reding adopte un ton similaire : «Nous sommes verts», déclare le député du centre, qui se prononce contre les extensions de périmètre et pour la préservation des biotopes. «Il n'y a finalement qu'un seul parti vert au Luxembourg, c'est l'ADR», résume finalement Michel Lemaire en parlant du côté écologique de son parti. Parmi les formalités du congrès d'hier, il y a la création d'une ADR Internationale, avec pour objectif de pouvoir mieux intégrer les concitoyens étrangers.

