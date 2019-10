Le parti d'opposition appelle à un référendum sur la politique de croissance future du Luxembourg. Et de critiquer au passage Déi Gréng pour avoir dit oui au centre de données Google à Bissen.

L'ADR critique la spirale de croissance

(pj avec Marc HOSCHEID) Aucun doute: le thème dominant de la conférence de presse ADR à l'occasion de la rentrée parlementaire était la politique de croissance. Du point de vue du parti d'opposition, cette pratique n'est plus viable dans sa forme actuelle. Et c'est chiffres à l'appui que Gast Gibéryen, député européen et membre fondateur du parti, a appuyé sa démonstration.

Ainsi, la croissance économique moyenne du pays, entre 2013 et 2018, a été de 3,68 %. Et cela s'est accompagné d'une augmentation de la population, autour de 12.817 nouveaux citoyens, mais aussi par la venue de plus de frontaliers. Près de 6.385 supplémentaires en cinq ans.

Étudier les impacts

Et l'ADR de noter que si 20.000 nouvelles personnes vivent et se déplacent sur le territoire luxembourgeois, cela conduit naturellement à une augmentation du trafic routier et des engorgements de circulation.

Pour maîtriser cette évolution, Gast Gibéryen et l'ADR réclament donc, notamment, la réalisation systématique d'une étude d'impact à chaque naissance ou implantation de société. Aux yeux du parti, ce n'est qu'ainsi que le Luxembourg pourra enfin atteindre la «croissance qualitative» si souvent évoquée.

Toutefois, l'argument souvent avancé selon lequel la croissance actuelle est nécessaire pour garantir les pensions n'est pas recevable, pour l'ADR. Son argumentation : il faut deux employés et demi pour verser une pension donc le maintien du niveau actuel des pensions entraîne inévitablement une croissance démographique encore plus forte. Cela avec tous les effets secondaires négatifs attendus.

En organisant un référendum

La répartition injuste des richesses générées est également critiquée par les députés et membres de l'ADR. Pour preuve, ils s'appuient sur le fait que le risque de pauvreté est passé de 15,9 à 18,7% entre 2013 et 2017. A en croire les estimations «avec le même développement économique, ce chiffre s'élèvera même à 25,1 % en 2028».

Dans son propos de rentrée, Gast Gibéryen envisage que taxe professionnelle et mise à disposition de terrains deviennent de véritables outils de contrôle politique. L'ADR se veut également favorable à un référendum dont la question porterait sur le maintien ou non des modalités de la croissance actuelle.

Google, peu intéressant

Cet appel aux votes conduirait automatiquement à un débat public au cours duquel les différents partis devraient se positionner clairement. Selon M. le représentant de l'ADR, il faut sur le sujet «parler un langage clair et simple». Le parti affirmant que, pour maintenir une certaine qualité de vie, la société doit être prête à abandonner certains acquis.

Dans ce contexte, Gast Gibéryen s'est étonné qu'un parti écologiste comme Déi Gréng soit favorable à l'implantation du centre de données Google envisagé à Bissen. Dossier qui a entraîné, cette semaine, le départ du bourgmestre Jos Schummer. Selon le parlementaire, le Luxembourg ne tirerait aucun avantage en ouvrant les bras au géant de l'Internet qui ne paie que peu d'impôts et devra recruter bien au-delà de la sphère nationale.