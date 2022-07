Depuis le début de l'année, l'administration n'a pu pourvoir qu'une fraction des postes vacants. Une série d'offres d'emploi suit désormais.

Emploi au Luxembourg

L'administration fiscale cherche désespérément du personnel

Depuis le début de l'année, l'administration n'a pu pourvoir qu'une fraction des postes vacants. Une série d'offres d'emploi suit désormais.

(jt) - La pénurie de personnel qualifié au Luxembourg n'épargne pas l'administration fiscale. L'administration n'a recruté que 32 personnes au cours des six premiers mois de l'année, bien qu'un total de 180 postes supplémentaires lui ait été accordé pour l'année 2022. C'est ce que rapporte le Luxembourg Times. «Pour 2022, 180 postes supplémentaires ont été attribués à l'administration fiscale. Ils seront tous mis au concours cette année encore. Nous allons publier davantage d'offres d'emploi dans les jours et semaines à venir», a déclaré la directrice de l'administration fiscale, Pascale Toussing, citée dans le rapport.

Selon Toussing, cette offensive en matière de personnel est motivée par un «grand et vaste projet de modernisation et de numérisation» au sein de son administration. En février, Toussing avait encore parlé de 140 embauches prévues pour l'année 2022. Entre 2022 et 2026, l'administration fiscale veut se renforcer avec un total de 500 nouveaux spécialistes.

En raison de nouvelles règles fiscales internationales, l'administration pourrait être confrontée à une charge administrative supplémentaire dans les années à venir. Deux initiatives de la Commission européenne sont au centre de ce projet: la directive européenne sur la coopération administrative, appelée DAC7, obligerait les exploitants de plateformes numériques comme Uber ou Airbnb à communiquer à l'administration fiscale combien d'argent leurs utilisateurs gagnent. Le second projet, connu sous les noms d'«ATAD 3» et de «Unshell», vise à lutter contre l'utilisation abusive des sociétés boîtes aux lettres.

