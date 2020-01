Avant la réunion de la commission parlementaire de la Sécurité intérieure et de la Défense, ce mardi après-midi, le ministre de la Défense François Bausch a décidé de ne pas muter le président du Syndicat professionnel de l'armée luxembourgeoise.

L'adjudant-chef Schleck conserve son affectation

(DH) - L'affaire Schleck arrive-t-elle à son terme? En tout cas, François Bausch (Déi Gréng), le ministre de la Défense, joue l'apaisement et ne souhaite pas la mutation du président du syndicat de l'armée. Selon les informations divulguées par la Radio 100.7, l'adjudant-chef Christian Schleck devrait donc conserver son poste au bureau de recrutement du boulevard Royal à Luxembourg.

En tant que président du Syndicat professionnel de l'armée luxembourgeoise (SPAL), il avait dénoncé, à la mi-mai, la surcharge de travail pesant sur les soldats. Par après, au mois de novembre, le syndicat de la force publique (SPFP) était monté au créneau pour dénoncer les plans de l'état-major pour muter Christian Schleck. Le SPFP avait alors adressé un courrier à François Bausch lui demandant de faire marche arrière.

«Le chef d'état-major doit être limogé» Le Syndicat Professionnel de la Force Publique (SPFP) réclame le limogeage du général Duschène pour avoir menti dans l'affaire Schleck. L'adjudant-chef n'aurait jamais signé un document pour accepter une mutation au sein de l'armée. Il se retrouve muselé de fait.

C'est a priori chose faite en ce début janvier et le soldat Schleck ne prendra pas les fonctions au sein de l'état-major qui lui ont été proposées au mois de décembre. Par contre, il devra se limiter au recrutement et ne plus s'occuper des relations avec la presse.

Ce mardi après-midi, François Bausch se présentera devant les députés pour donner de plus amples précisions.