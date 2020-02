En plein essor de ses activités, l'Agence pour le développement de l'emploi a reçu mercredi l'aval des députés pour enrichir son organigramme.

L'Adem s'offre un troisième directeur adjoint

(JFC) - Avec 16.532 demandeurs d'emploi recensés au 31 décembre, le chômage aura progressé de 8,9% en un an au Luxembourg. Ce bond ne reste pas sans incidence sur l'Adem et ses quelque 500 agents. L'Agence pour le développement de l'emploi est ainsi forcée d'opérer une réorganisation de son organigramme pour satisfaire à ces développements. En ce sens, les députés ont adopté mercredi le projet de loi créant un poste de troisième directeur adjoint.

La nécessité était d'autant plus forte que si l'Adem a développé ses activités en direction des demandeurs d'emploi, elle s'est aussi tournée directement vers les entreprises. Pour rappel, la direction de l’Adem se compose actuellement d'Isabelle Schlesser, la directrice et de ses deux adjointes, Gaby Wagner et Christine von Reichenbach.