Au travail ou à l'école en vélo

L'action #MVOS2022 vient de débuter

Steve REMESCH Le ministère de la Mobilité s'efforce d'inciter les navetteurs à se déplacer à vélo. La dernière idée en date pour motiver les Luxembourgeois? Une tombola avec des prix d'une valeur totale de 13.000 euros.

Pour la 14e fois, le ministère de la Mobilité organise à partir d'aujourd'hui, 15 mai, son action annuelle «Mam Vëlo op d'Schaff oder an d'Schoul» (En vélo à l'école ou au travail en français). Le principe? Les participants s'engagent à utiliser 15 fois leur vélo pour se rendre au travail ou à l'école avant le 31 juillet, c'est-à-dire en l'espace de onze semaines.

En contrepartie, les participants participeront à un tirage au sort avec des prix d'une valeur totale de 13.000 euros : un bon d'achat d'une valeur de 2.000 euros et onze autres de 1.000 euros chacun.

La multimodalité fait partie intégrante de l'idée de MVOS. Il est tout à fait possible de ne faire qu'une partie du trajet à vélo. Photo: Gerry Huberty

Les raisons énumérées par le ministère de la mobilité pour participer à l'action sont toutefois différentes : «L'envie de relever un nouveau défi, le désir de promouvoir la santé, de réduire le stress, d'être plus indépendant ou de diminuer les émissions de gaz à effet de serre». L'action est donc avant tout une sensibilisation et l'accent est mis sur la participation plutôt que sur la performance. Il s'agit d'encourager les gens à modérer l'usage individuel de la voiture au profit du vélo et du réflexe multimodal.

Ainsi, l'idée de la multimodalité est également au centre des préoccupations : combiner différents moyens de transport pour le trajet et ne faire qu'une partie du chemin à vélo. Les équipes de deux à quatre personnes, qui ne doivent pas toutes être employées par la même entreprise, peuvent s'inscrire sur le site www.mvos.lu.

Il ne s'agit pas de parcourir le plus de kilomètres possible, mais d'utiliser le vélo au moins 15 fois en l'espace de onze semaines. Photo: Gerry Huberty

Pour se qualifier pour le tirage au sort, tous les membres de l'équipe doivent avoir utilisé le vélo pendant au moins 15 jours pour se rendre au travail ou à l'école. Le délai d'inscription expire alors également le 15 juillet. Pour donner plus de portée et de visibilité à l'action, le ministère de la Mobilité encourage également les participants à partager des photos de leurs trajets sur les médias sociaux avec le hashtag #mvos2022.

L'année dernière, 995 équipes, soit 2.489 participants, avaient parcouru 569 kilomètres à vélo et économisé 171.415 kilos de CO2 en renonçant à leur voiture.

