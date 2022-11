Les sans-abri pourront à nouveau dormir dans la structure d'urgence à partir du 15 novembre. On s'attend à ce qu'il y ait plus de personnes cet hiver que d'habitude.

Luxembourg 7 3 min.

Hébergement d'urgence au Findel

Action Hiver ouvrira ses portes la semaine prochaine

Franziska JÄGER Les sans-abri pourront à nouveau dormir dans la structure d'urgence à partir du 15 novembre. On s'attend à ce qu'il y ait plus de personnes cet hiver que d'habitude.

1.043 personnes sans domicile fixe sont entrées et sorties du centre d'hébergement d'urgence du Findel l'hiver dernier. En règle générale, l'Action Hiver ouvre ses portes chaque année entre le 1er décembre et le 31 mars afin d'éviter que les personnes sans domicile fixe, quelle que soit leur nationalité, ne meurent de froid.

Les épiceries sociales ne désemplissent pas Aliments chers, prix du gaz exorbitant: de plus en plus de personnes se rendent dans les différentes épiceries sociales du pays parce qu'elles n'ont plus assez d'argent pour acheter le strict nécessaire. Elles devraient être encore plus nombreuses d'ici à la fin de l'année.

Les périodes d'ouverture ont toutefois été adaptées à plusieurs reprises par le ministère de la Famille, par exemple parce que les couvre-feux liés au covid-19 sont devenus un problème pour les personnes à la rue. Comme les températures qui devenaient négatives très tôt dans la saison.

250 lits disponibles

«C'est pour cette raison que l'Action Hiver 2021 a débuté le 23 novembre», a rappelé mardi la ministre compétente Corinne Cahen (DP) lors d'une conférence de presse, annonçant par la même occasion la saison 2022/23. Le coup d'envoi sera donné cette année dès le 15 novembre. Et ce, pour une durée de cinq mois, jusqu'au 15 avril. Un budget de 1,8 million d'euros est prévu à cet effet.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

7 Le centre d'hébergement d'urgence du Findel ouvrira ses portes le 15 novembre et offrira un total de 250 lits aux personnes sans domicile fixe jusqu'au 15 avril. Photo: Anouk Antony

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le centre d'hébergement d'urgence du Findel ouvrira ses portes le 15 novembre et offrira un total de 250 lits aux personnes sans domicile fixe jusqu'au 15 avril. Photo: Anouk Antony Une salle de repos avec des fauteuils et une télévision est à la disposition des "Bénéficiaires" pendant la journée. Photo: Anouk Antony Photo: Anouk Antony "L'action hivernale est une solution d'urgence temporaire pour empêcher les gens de mourir de froid. Mais nous devons continuer à développer l'objectif du Housing First", a déclaré la ministre de la Famille Corinne Cahen (DP, centre) lors de la conférence de presse de mardi. Photo: Anouk Antony Photo: Anouk Antony Photo: Anouk Antony Actuellement, des travaux sont encore en cours dans la salle à manger du logement d'urgence : une meilleure isolation devrait permettre de réduire le niveau de bruit. Photo: Anouk Antony



Au total, 250 lits sont à la disposition des personnes dans le besoin, dont 94% sont des hommes. La situation personnelle des «bénéficiaires», comme on appelle les usagers, n'est pas uniforme : certains sont d'un âge avancé et donc vulnérables, certains n'ont pas de contrat de travail temporaire ou en ont un à durée déterminée, mais on trouve aussi régulièrement des salariés permanents - même s'ils sont peu nombreux - car leur salaire ne peut pas suivre les prix des loyers luxembourgeois.

«Mais il y a aussi des gens qui viennent des pays voisins pour tenter leur chance ici. Des gens qui s'installent gratuitement à l'Action Hiver pour l'hiver et qui cherchent en parallèle un travail parce qu'ils veulent s'implanter au Luxembourg», ajoute Corinne Cahen, qui s'est elle-même souvent mêlée aux bénévoles par le passé.

Déjà 59 bénévoles inscrits

L'année dernière, 80 bénévoles ont renforcé l'équipe d'organisation de 21 personnes de la Croix-Rouge, Caritas et Inter-Actions, qui fonctionnent depuis janvier 2021 sous l'égide commune de Dräieck Asbl . «Pour cet hiver, 59 bénévoles se sont déjà inscrits», précise Corinne Cahen. Ces derniers sont répartis en trois équipes le matin, le midi et le soir pour distribuer de la nourriture et des articles d'hygiène comme du gel douche et des serviettes aux dormeurs.

En plus du petit-déjeuner, du déjeuner et du dîner quotidiens, une consultation de «Médecins du monde» est proposée le jeudi, et des tests VIH sont également possibles si vous le souhaitez. Les personnes testées positives au Covid doivent être isolées à l'hôtel «Marco Polo».

«Notez bien qu'il n'y aura plus d'obligation de test ou de port du masque cette année», poursuit la ministre. Et ce, tant que la situation le permet.

Plus de sans-abri attendus que l'année dernière

«Malgré tout, il y a bien sûr des règles ici», rappelle Diana Pereira, qui coordonne le foyer de nuit du côté de Caritas. «Pas de couteaux ou autres armes, pas de consommation d'alcool dans les dortoirs, se présenter à temps à l'Action Hiver et défaire son lit le matin».

Dans l'ensemble, Diana Pereira s'attend à ce que cet hiver, les hôtes sans abri soient plus nombreux dans le centre d'hébergement d'urgence que l'année dernière. «Nos travailleurs de rue nous ont déjà fait savoir qu'il y a plus de gens dans la rue ces derniers temps que d'habitude».

En revanche, laisser l'infrastructure ouverte toute l'année n'est pas une option, selon Corinne Cahen. En réponse à une question parlementaire de Marc Goergen (Pirate) à ce sujet, la ministre a également indiqué mardi que l'Action Hiver était une mesure temporaire. «L'objectif de la politique gouvernementale est de créer des possibilités d'hébergement permanentes pour les sans-abri. Le Housing First devrait notamment être développé», a-t-elle ajouté.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.