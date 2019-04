L'Automobile Club du Luxembourg vient de lancer un nouveau service qui ravira les adeptes de la mobilité douce.

L'ACL vous assistera en cas de problème à vélo

Ils sont de plus en plus nombreux à sillonner les routes du pays sur leurs deux-roues. Pour faire face à cette recrudescence, l’Automobile Club du Luxembourg vient de lancer un service d’assistance dédié aux cyclistes qui fonctionne 24h/24 et 7j/7: l’ACL Bike Assistance.

Le principe est simple: si vous êtes membre de l'ACL, que ce soit au Luxembourg ou en Europe, tout accident lié à votre vélo électrique ou classique sera couvert. Panne, crevaison ou même malaise... Même les trottinettes sont comprises dans ce service d'assistance.

Moyennant une cotisation de 25 euros par an, les véhicules d'intervention de l'ACL, équipés d'une borne de recharge électrique mobile, permettront ainsi le remorquage des cycles. Les dépanneurs de l’ACL peuvent intervenir rapidement «en toute situation de détresse», précise le communiqué.

Un périmètre de 50km au-delà des frontières est également assuré, en plus des routes luxembourgeoises.

