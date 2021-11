Entre la montée des prix à la pompe et ceux de l'électricité, tous les automobilistes se retrouvent pénalisés à l'heure de faire le plein. Aussi, l'Automobile Club de Luxembourg insiste pour que le gouvernement révise ses taxes.

L'ACL demande au gouvernement de lever le pied

Non, il n'y a pas que les fournisseurs de produits pétroliers qui sont en cause dans la flambée des prix constatés en station-service depuis le début de l'année. Certes les cours du brent ont augmenté de façon incroyable, mais l'introduction de la taxe CO2 a aussi eu son impact. Près de 5 centimes au litre de carburant qui ont aussi eu leur importance. Et comme il est prévu que cette taxe augmente encore, à compter du 1er janvier prochain, voilà l'ACL qui klaxonne : «le gouvernement doit veiller à maintenir une mobilité individuelle abordable pour tous».

En d'autres mots, il s'agit donc pour l'Automobile Club de réclamer que l'exécutif renonce d'ici deux mois, à surtaxer les conducteurs qui viendront remplir leur réservoir, privés comme professionnels de la route. Et quand ce message est présenté au nom des 190.000 adhérents de l'ACL, cela compte... Même s'il apparaît comme peu probable que le gouvernement renonce à cette taxe CO2 qui fait pleinement partie de sa politique environnementale.

Il n'empêche, l'ACL entend jouer sur la corde sensible pour que d'une manière ou d'une autre le gouvernement fasse un geste pour que les prix des carburants (mais aussi de l'électricité pour les full hybrides) descendent. Et de souligner qu' «un renchérissement des prix des carburants ne ferait que creuser les inégalités entre les citoyens». Après tout, comme l'Etat s'est engagé à rehausser l'allocation de vie chère (+200 euros/ménage minimum) pour compenser l'augmentation des tarifs de l'énergie, pourquoi ne pas attendre un geste à la pompe?

Dans son argumentaire, l'ACL rappelle ainsi à Xavier Bettel et au ministre de l'Energie qu'«en septembre 2021, le Luxembourg a enregistré la hausse la plus importante des tarifs des carburants sur un an en Europe». Une flambée de +31 % pour le Grand-Duché, bien plus forte que celle enregistrée dans les stations-service des pays voisins : en Allemagne (+27%), Belgique (+18%) ou France (+17%), rappelle l'organisation en une étude de l’institut européen de statistiques, Eurostat.

Et l'Automobile Club de faire une démonstration chiffrée du poids croissant des dépenses pour circuler pour un consommateur luxembourgeois, et cela quelle que soit sa motorisation. Car en un an, le litre de diesel a subi autant de hausse (+37 cents) que le sans-plomb 95 ou 98. Et les conducteurs habitués à recharger leur batterie électrique auprès d'une borne ont eux aussi ressenti l'augmentation du kilowattheures (pour un tarif actuel fixé autour des 0,16 €/kWh).

En euros sonnants et trébuchants, entre 2020 et 2021 et pour la même distance parcourue, l'ACL estime donc qu'un conducteur roulant 20.000 km/an a dû accorder à son budget carburant 522 euros s'il circule en SP95 ou 445€ supplémentaires pour un modèle diesel (sans même parler du prix de l'additif Adblue qui a bondi lui aussi). Au final, cela fait donc des dépenses supplémentaires qui peuvent grever le budget de nombreux ménages luxembourgeois comme frontaliers.

L'Etat entendra-t-il le message? Pas certain en tout cas que le gouvernement roule dans le sens souhaité par l'ACL. Lever le pied sur les taxes et accises appliquées constituerait aussi une perte de recettes pour les finances publiques. Pas sûr que pareil scénario puisse être envisagé après 18 mois de crise, ou pour le budget de relance 2022 élaboré par Pierre Gramegna (DP).

De plus supprimer ou même réduire l'application de la taxe CO2 serait une entorse au cap environnemental fixé par le pays. En pleine COP-26 ou au lendemain de la réunion sur le climat, cela ferait plutôt mauvais genre.

