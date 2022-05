Les vacances d’été, c’est dans deux mois à peine. Beaucoup prendront la route pour s’évader et se rendre sur leur lieu de villégiature. Pour que le voyage se fasse sans encombre, l’ACL fait le point sur les pièges à éviter.

Avant le départ en vacances

L'ACL craint une pénurie de véhicules et de pièces détachées

Cet été, une pénurie de voitures de location et de remplacement est attendue un peu partout en Europe et particulièrement en France que de nombreux vacanciers traverseront probablement. Il en va de même pour les pièces détachées dans le secteur de l’automobile où les commandes sont de plus en plus difficiles à honorer par les prestataires.

En cas de panne, cela aura forcément des conséquences directes sur la disponibilité de voitures de remplacement et le temps d’attente pour faire réparer son véhicule. «Aussi, mieux vaut être sûr dans un premier temps d’avoir bien renouvelé sa carte de membre auprès de l’ACL afin de s’assurer d’être pris en charge en cas de panne. Quel que soit le mode de déplacement, même en camping-car, l’ACL intervient», indique l'Automobile Club du Luxembourg dans un communiqué.

«Toutefois, si nous assistons nos membres en situation de détresse, autant éviter la panne pendant le trajet, son cortège d’inconvénients et de journées gâchées ; nous attendons tous nos vacances avec impatience, alors autant faire en sorte qu’elles commencent et finissent bien», poursuit l'association.

L'ACL conseille donc vivement de faire vérifier son véhicule avant le départ ou de réserver dès à présent une voiture de location. «À l’heure actuelle, l’ACL dispose encore de véhicules au Luxembourg et à l’étranger mais la situation pourrait toutefois vite évoluer. En cas de besoin, les membres de l’ACL peuvent annuler leur réservation sans frais. Il n’est jamais trop tôt pour faire vérifier son véhicule avant de se mettre sur la route des vacances».

Un «test vacances»

À cet effet, l’ACL Diagnostic Center propose le «test vacances». Il couvre tous les points à risque d’une voiture comme la batterie, l’état des pneus, les suspensions et les niveaux des liquides. Les spécialistes de l’ACL Diagnostic Center établissent un diagnostic neutre et objectif sur l’état du véhicule.

Pour entreprendre les réparations nécessaires avant le départ, il est conseillé de faire le test au moins trois semaines avant de partir. Cette année, une opération promotionnelle offre à tous les membres ACL un contrôle vacances à 29 euros jusqu’au mardi 31 mai (au lieu de 39 euros habituellement).

Rendez-vous par téléphone : +352 450045-6007 ou par e-mail : dc1@acl.lu.

