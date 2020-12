Parmi les nouvelles habitudes des internautes luxembourgeois, la commande en ligne de menus à emporter ou livrés à domicile a décollé depuis le printemps dernier. Mais le Statec a noté d'autres changements encore.

L'achat de repas en ligne, grand gagnant du confinement

Un virus qui se fait menaçant au dehors, une obligation de rester chez soi : le confinement du printemps a bouleversé notre quotidien. Et l'une des premières conséquences a été de pousser chacun à se reposer davantage sur internet. Pour le télétravail d'abord, mais aussi à titre privé. Une évidence pour l'e-commerce, mais dans sa dernière étude, le Statec relève aussi que 38% des internautes ont posté plus souvent de messages ou de vidéos sur les réseaux type Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp.

Internet pris par la fièvre du dimanche soir Le 1er novembre dernier, le réseau LU-CIX a connu un pic jamais atteint en termes de volume de données internet. En cause, le goût immodéré des résidents pour le streaming chaque dernier jour de la semaine.

Cependant c'est un autre service qui a suscité un engouement inédit. Ainsi, un quart des 1.500 internautes interrogés par le service statistique reconnaissent avoir cliqué pour se commander un déjeuner ou un dîner. Soit 51% de plus qu'avant l'apparition du covid. Alors, même si dans le même temps la mode du «home cooking» a aussi progressé, les adeptes des formules on-line à emporter ou livrées à domicile n'ont jamais aussi été nombreux.

Cette tendance qui devrait perdurer, au moins tant que le virus circule, représenterait donc bien une aubaine pour les restaurateurs. Fermés au public (au moins) jusqu'au 15 décembre, le gouvernement les a autorisés à pratiquer ce type de vente sur place ou délivrée directement chez leurs clients.

Dans son analyse, le Statec note au passage que la commande en ligne séduit d'autant plus que le niveau de vie de l'internaute est élevé. Ainsi, parmi la catégorie la plus aisée, un internaute sur trois reconnait avoir eu recours à ce type de service, contre un sur quatre pour les foyers les plus modestes. Logique, ce service étant généralement plus coûteux qu'un plat ou un menu composé directement chez soi.

Ah, tiens vraiment? Non, le nombre d'adeptes des jeux vidéo en ligne n'a pas forcément bondi avec le confinement. En tout cas, à en croire les internautes sondés par le Statec. Seulement 30% reconnaissent effectivement avoir utilisé internet pour ce type de loisir, ce qui est dans la moyenne constatée auparavant. Mais si les joueurs ne sont pas plus nombreux, ceux qui sont fanas des manettes avouent avoir plus souvent entamé plus de parties que par le passé. Difficile de résister...

De plus, l'enquête du Statec indique que seulement 17% des internautes ont consulté des informations santé sur le web durant le confinement. Pas plus ni moins qu'avant l'apparition du virus. La raison donnée à cette étonnante stabilité étant que l'information sur le covid leur arrivait alors par d'autres médias.

L'autre usage d'internet qui a passé la surmultipliée avec le confinement a, bien entendu, été la téléconsultation médicale. Ainsi, 17% de la population du Luxembourg ont contacté leur médecin ou un professionnel de santé par écran interposé durant cette période. Il est vrai que nombre de consultations ne pouvaient alors se faire que par ce biais.





L'Agence e-santé, chargée de déployer le dispositif au Luxembourg, avait d'ailleurs récemment confirmé cette explosion de ce mode de prise de contact. Notant, chiffres d'octobre, que 670 médecins et 8.760 assurés étaient désormais familiers de l'e-consultation. Pour preuve, le nombre d'échanges à distance par le biais d'internet entre malades et professionnels de santé était passé de 584 contacts hebdomadaires en ligne en mars à 7.749 courant octobre...

Clin d’œil : comme pour la commande de repas à distance, c'est encore parmi la tranche d'âge des 35-44 ans que le Statec a trouvé le plus d'internautes ayant eu recours à ce service.

