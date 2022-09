Afin d'alléger la charge financière des citoyens et des entreprises au cours des 15 prochains mois, le ministère des Finances s'attend à des dépenses supplémentaires d'environ un milliard d'euros.

Approuvé par tous les partenaires

L'accord tripartite est officiellement signé

Après l'accord oral des organisations patronales et des trois syndicats CGFP, LCGB et OGBL au paquet de mesures censé lutter contre l'inflation, le geste s'est joint à la parole ce mercredi avec la signature du document reprenant l'ensemble des aides.

L'ensemble des partenaires s'est donc réuni afin d'entériner ces journées de discussions et de débats. Pour rappel, l'accord conclu par le gouvernement, les syndicats et le patronat prévoit tout un tas de mesures qui devront permettre de protéger le pouvoir d'achat des Luxembourgeois, mais également aider les entreprises face à la hausse des prix de l'énergie.

L'index est maintenu

Concrètement, le mécanisme d'indexation est maintenu. Toutefois, aucune tranche ne devrait tomber en 2022. En 2023, deux tranches seront probablement versées: une en janvier ou février et une en avril. Cette dernière aurait déjà dû être versée en juillet 2022, mais a été reportée. Dans sa dernière note de conjoncture, le Statec prévoit, au moins, un nouvel index au premier trimestre 2023. De plus, l'accord prévoit de mettre un coup d'arrêt à la hausse fulgurante des prix de l'énergie.

Concrètement, du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023, une «limitation de la hausse du prix de gaz à +15% par rapport à leur niveau actuel» ainsi qu'une «stabilisation des prix de l'électricité». De plus, le prix du mazout sera réduit de 15 centimes par litre. Le 1er janvier prochain, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) normale passera de 17 à 16% tandis que le taux moyen passera de 14 à 13% et le taux réduit de 8 à 7%. Les prix dans les maisons de soins seront également plafonnés.

Le salaire minimum augmentera

À partir du 1er janvier 2023, le salaire social minimum augmentera de 3,3%. La prime énergie et l'allocation de vie chère sont prolongées d'un an - cette dernière subvention peut être demandée par environ 30.000 ménages. Quant aux petites et moyennes entreprises, celles-ci peuvent demander une nouvelle aide à l'énergie. Le crédit d'impôt destiné à encourager les investissements dans le domaine de la transition énergétique et de la numérisation sera «modernisé». Des subventions seront désormais accordées pour l'installation de stations de recharge électrique accessibles au public. Le gouvernement veut en outre créer des incitations supplémentaires pour passer du pétrole et du gaz à l'électricité.

Afin d'alléger la charge financière des citoyens et des entreprises au cours des 15 prochains mois, le ministère des Finances s'attend à des dépenses supplémentaires d'approximativement un milliard d'euros. Toutefois, tous les calculs concernant l'impact financier des mesures ne sont pas encore disponibles. Les détails sont attendus lors de la présentation du projet de budget pour l'année 2023 le 12 octobre prochain. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'une nouvelle tripartite soit convoquée l'année prochaine si la situation économique venait à se détériorer davantage.

La prochaine étape consiste dorénavant à retranscrire les différentes mesures sous forme de projets de loi en vue de leur adoption par le gouvernement ce vendredi.

