L'accord de Schengen célèbre ses 25 ans

C'est pile au moment où la crise du covid-19 provoque une étanchéification relative des frontières que l'accord de libre circulation à travers l'Union européenne fête ses 25 printemps.

(JFC, avec Morgan Kuntzmann) - Le 26 mars 1995, l'Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ratifiaient l'accord de Schengen instaurant la libre circulation des personnes entre les pays grâce à un allègement des formalités douanières. Cet accord marquait la première étape de la création de l'espace Schengen, qui concerne aujourd'hui 26 Etats européens.

Vingt-cinq ans plus tard, les barrières s'abaissent à nouveau aux frontières, conséquence directe de la crise du coronavirus. Ce, alors que pour Jean Asselborn (LSAP), le ministre des Affaires étrangères, il est clair que le retour des contrôles aux frontières «ne contribue pas à contenir le virus» et «ne permet pas de lutter contre la maladie.»

Son collègue au gouvernement François Bausch (Déi Gréng), ministre des Transports lui emboîte le pas en affirmant que «cette fermeture de frontières est avant tout une action "psychologique", car elle n'arrête pas un virus, mais peut tout au plus le ralentir.»

La rapidité avec laquelle les frontières intérieures de l'UE ont été rétablies au cours des dernières semaines en a surpris plus d'un. Mais il ne faut pas oublier que dès 2015, soit lors du 20e anniversaire de l'accord de Schengen, les Etats membres avaient déjà remis en place des contrôles aux frontières et ne les ont plus levés depuis.

A l'époque, ces mesures se justifiaient par la crise des réfugiés, couplée à la menace du terrorisme. Reste à présent à savoir si le démantèlement des contrôles destinés à enrayer la pandémie de coronavirus sera aussi rapide que leur mise en place express.

