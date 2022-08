L'association Info-Handicap se montre globalement satisfaite de l'accessibilité sur la Schueberfouer, mais des améliorations sont encore possibles.

Évaluation d'Info-Handicap

L'accessibilité de la Schueberfouer passée au crible

Les lumières scintillent, des cris de joie s'élèvent des manèges : après l'annulation de la Schueberfouer ces deux dernières années pour cause de crise sanitaire, la plus grande fête populaire de la région attire cette année encore de nombreux visiteurs au glacis.

Pour les personnes handicapées, la visite n'est cependant pas toujours aussi simple. Même de petits obstacles peuvent devenir insurmontables pour les personnes à mobilité réduite, par exemple.

Un bilan positif

Malgré quelques lacunes persistantes, Yannick Breuer, coordinateur pour l'accessibilité et le tourisme à l'association Info-Handicap, se montre tout de même satisfait de l'accessibilité de la Schueberfouer.

Yannick Breuer réalise pour Info-Handicap l'expertise d'accessibilité sur la Schueberfouer.

Cette année encore, la Schueberfouer a reçu le label "Eurewelcome".

Chaque année, à la demande de la Ville de Luxembourg, l'association fait un tour sur le glacis et observe l'accessibilité de la fête populaire. «Et chaque année, ça s'améliore», explique-t-il.

La majorité des établissements gastronomiques disposent désormais de rampes d'accès. Yannick Breuer, Info-Handicap

Ainsi, cette année encore, la Fouer a reçu le label "Eurewelcome" pour les sites culturels et touristiques temporaires accessibles aux personnes handicapées, décerné par le ministère des Classes moyennes et du Tourisme.

Fauteuils roulants et déambulateurs peuvent être loués

D'emblée, Yannick Breuer met en avant un premier argument en faveur de l'attribution du label : au Centre d'incendie et de secours, il est possible de louer gratuitement des fauteuils roulants et des déambulateurs. Seule une réservation préalable est nécessaire.



Ces seuils sont certes franchissables par les personnes en fauteuil roulant, mais ils ne sont pas sans poser de problème.

Mieux valent ces plaques bleues que la Ville de Luxembourg a placées à de nombreux endroits.

Mais cela ne suffit pas. Un problème de taille existe : comme de nombreux câbles électriques ont dû être posés sur l'ensemble du site, ils ont été placés dans des ponts de câbles noirs et jaunes. Ceux-ci dépassent légèrement du sol et posent donc un problème aux personnes en fauteuil roulant, mais aussi aux visiteurs se déplaçant en déambulateur ou en poussette.

À certains endroits, la Ville de Luxembourg a posé des dalles bleues qui atténuent la pente et permettent ainsi de passer sans problème, mais pas partout. «Une amélioration pourrait encore être apportée à ce niveau», explique Yannick Breuer.

Des rampes dans presque tous les restaurants

Info-Handicap se réjouit en revanche de l'accès aux restaurants et aux snack-bars. La grande majorité des restaurants de la Schueberfouer disposent désormais de rampes d'accès pour les personnes en fauteuil roulant.

Des fauteuils roulants peuvent être empruntés gratuitement pour la visite de la Schuerberfouer.

La plupart des restaurants ont une rampe d'accès. Sans rampe, l'accès à de nombreux restaurants serait impossible pour les personnes en fauteuil roulant. Si aucune rampe fixe n'est installée, des aides mobiles peuvent être utilisées.

De nombreux restaurants possèdent des rampes fixes, tandis que dans d'autres établissements, les visiteurs doivent d'abord demander, après quoi le personnel installe une rampe mobile qui permet de franchir les marches.

Mais beaucoup de choses dépendent aussi de la serviabilité des employés, ajoute Yannick Breuer. Mais le personnel des restaurants sait souvent aider, «c'est aussi important», selon le collaborateur d'Info-Handicap.

L'accessibilité est plus difficile pour les manèges

Contrairement aux établissements de restauration, il est en revanche beaucoup plus difficile pour les personnes handicapées d'accéder aux manèges, selon Breuer. Il y a toutefois des exceptions, par exemple le nouveau train fantôme «Daemonium», a-t-il ajouté.

Celui-ci dispose d'une nacelle spécialement conçue pour répondre aux besoins des visiteurs à mobilité réduite. Les personnes concernées peuvent être conduites en fauteuil roulant jusqu'à la nacelle, le personnel les aide ensuite à monter dans le véhicule.

Toilettes adaptées aux personnes handicapées

Un autre problème auquel les personnes concernées sont souvent confrontées est de trouver des toilettes adaptées. Il y a deux toilettes de ce type à la Schueberfouer, l'une juste à côté de l'entrée principale, l'autre près de la grande roue.

Il y a encore un potentiel d'amélioration en ce qui concerne les toilettes pour les personnes handicapées.

Deux toilettes pour personnes handicapées sont disponibles sur la Schueberfouer.

En ce qui concerne le nombre de ces toilettes, il y a encore une marge de progression, selon Yannick Breuer, qui admet toutefois que de telles toilettes ne peuvent pas être installées dans tous les restaurants en raison de leur taille.

Se rendre à la Schueberfouer

Outre la situation que l'on peut avoir sur le glacis lui-même, les responsables d'Info-Handicap ont également jeté un coup d'œil sur le chemin menant à cette fête populaire très appréciée. Yannick Breuer souligne ici surtout les nombreuses places de parking pour personnes handicapées à proximité du glacis, que la Ville de Luxembourg a aménagées pour la durée de la Schueberfouer. Il ne critique que la durée de stationnement, limitée à cinq heures maximum.

En outre, une autre offre a été créée avec le "Fouer-Call-a-bus" afin d'améliorer l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Le bus, adapté aux personnes en fauteuil roulant, circule tous les jours entre le P+R Bouillon et la Schueberfouer. Il n'est pas nécessaire de réserver à l'avance.

Globalement, Yannick Breuer se montre satisfait des possibilités d'accès pour les personnes handicapées. «Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de plaintes à ce sujet», note-t-il.

D'autres aides à l'orientation

Il existe en revanche un potentiel d'amélioration supplémentaire en ce qui concerne l'aide à l'orientation. Il rappelle ainsi que les handicaps ne se limitent pas à des restrictions de mobilité.

«On pourrait par exemple imaginer des pictogrammes, de grands écrans tactiles avec des plans aideraient également les gens à s'orienter», explique Yannick Breuer. Ces mesures pourraient permettre aux personnes souffrant de troubles cognitifs de s'orienter plus facilement sur la Schueberfouer.

Offre d'informations via Internet et une application

Pour donner un aperçu aux personnes qui vivent avec un handicap, il renvoie au site Internet "Eurewelcome" ainsi qu'à l'application du même nom, grâce auxquels les visiteurs peuvent s'informer au préalable sur l'accessibilité de la Schueberfouer. «Il est important que les personnes concernées puissent avoir accès à des informations fiables», explique le coordinateur d'Info-Handicap.

