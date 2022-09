Ce vendredi midi, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et la commission luxembourgeoise «Justice et Paix» ont tenu à attirer l'attention sur les crimes de guerre commis en Ukraine.

Commémoration à Luxembourg-ville

L'ACAT demande d'arrêter la torture en Ukraine

Thomas BERTHOL Ce vendredi midi, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et la commission luxembourgeoise «Justice et Paix» ont tenu à attirer l'attention sur les crimes de guerre commis en Ukraine.

Une distribution de tracts pour ne pas oublier la guerre en Ukraine. Ce vendredi midi, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) a tenu à attirer l'attention sur le conflit actuel qui dure depuis plus de six mois avec une commémoration silencieuse pour rendre hommage aux victimes de la guerre.

Un sort difficile pour les étudiants africains réfugiés en Ukraine Les étudiants sont souvent renvoyés dans leur pays d'origine alors qu'ils ne sont pas assurés d'un retour sûr et stable.

«Cette action a lieu aujourd'hui le 1er septembre, parce qu'à cette date a débuté la Seconde Guerre mondiale en 1939 et à présent en 2022 nous avons de nouveau la guerre en Europe, et tout ce que cela implique de souffrances incommensurables, de mauvais traitements, voire de torture», explique la présidente de l'ONG Christina Fabian.

Nous devons insister sur la paix et la justice en Ukraine Gertrud Casel, membre de la commission "Justice et Paix"

Christina Fabian demande, dans une lettre ouverte adressée ce mercredi au ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP), notamment la libération du défenseur des droits de l'homme et journaliste ukrainien Maksym Butkevych détenu par les forces russes dans la région de Luhansk depuis le mois de juin dernier, alors qu'il s'est engagé en tant que volontaire auprès de l'armée ukrainienne.

La représentante d'ACAT réclame aussi l'arrêt immédiat des actes de torture et l'envoi d'une commission indépendante pour documenter de tels actes, afin de poursuivre les coupables. Une revendication également réclamée par Gertrud Casel, membre de la commission luxembourgeoise «Justice et Paix»: «C'est important de penser aux victimes. D'autre part, nous devons insister sur la paix et la justice en Ukraine. Nous avons déjà demandé un cessez-le-feu en juillet, il s'agit donc d'arriver rapidement à un cessez-le-feu pour engager des négociations de paix».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.