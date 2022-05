Le Luxembourg n'importe pas beaucoup de marchandises de Russie. Pourtant, de nombreuses entreprises souffrent du manque de matières premières.

Pénurie de matériaux

L'absence de matières premières russes affecte l'industrie

(BaL avec Thomas KLEIN) «Une pelleteuse est composée d'environ 40.000 pièces détachées. Six d'entre elles proviennent de Russie ou d'Ukraine», explique Pol Faber, secrétaire général du Groupement des entrepreneurs. Tant que l'on n'aura pas trouvé de pièces de rechange pour ces composants d'une valeur de quelques centaines d'euros, la pelleteuse ne pourra pas être produite. Cet exemple montre comment la guerre en Ukraine affecte l'industrie, même si le commerce du Luxembourg avec les deux pays reste gérable.

Selon le Statec, les marchandises en provenance de Russie représentaient à peine 0,1% des importations du Grand-Duché, si l'on exclut les importations via des pays tiers, comme par exemple pour le gaz naturel. Mais dans de nombreux domaines, on voit justement comment la pénurie soudaine de certains matériaux peut brusquement retarder ou renchérir la production.

Michèle Detaille dirige le spécialiste de l'emballage Alipa. Photo: Marc Wilwert

Le spécialiste de l'emballage Alipa de Wiltz en est un exemple. Cette entreprise fabrique notamment des caisses pliantes en contreplaqué de bouleau. «Ce contreplaqué provient des forêts de Russie et de Biélorussie. Le climat, l'étendue de la culture et les techniques de fabrication utilisées en Russie et en Biélorussie sont les raisons pour lesquelles nous nous approvisionnons dans ces pays. Ce contreplaqué de qualité est normalement assez bon marché», explique Michèle Detaille, directrice générale du groupe.

Des alternatives plus chères

«Le contreplaqué de Biélorussie est soumis à un embargo depuis quelques semaines. Nous recevons encore quelques camions de contreplaqué de Russie que nous avons commandés il y a longtemps et qui n'ont pas pu être livrés à cause de covid», poursuit Michèle Detaille.

L'embargo sur le bois russe entrera en vigueur le 10 juillet. Il existe certes des alternatives possibles avec d'autres essences comme l'eucalyptus ou l'okoumé, «mais ces bois nous conviennent moins: ils sont plus chers, ils n'offrent pas les mêmes caractéristiques techniques». «La résistance mécanique n'est pas aussi bonne. Nous pouvons acheter en Chine et en Afrique. Mais cela entraîne des problèmes de transport qui augmentent les coûts. La livraison prend plus de temps et est moins fiable.»

Selon l'entreprise Alipa, le prix du bois tendre scandinave a augmenté de 40% depuis février, et le coût d'un transport par camion depuis la Scandinavie ou les pays baltes a même doublé.

Il en va de même pour la plupart des matériaux importés de Russie. Il est certes possible de se procurer des alternatives sur le marché mondial, mais comme tous les concurrents se jettent dessus, les prix flambent et la livraison prend plus de temps. «Par exemple, les entreprises de construction ont acheté beaucoup de bitume en Russie. Si ces livraisons s'arrêtent maintenant, toutes les entreprises qui effectuent des travaux d'asphaltage ou des travaux d'isolation de toitures avec ce matériau auront un problème», explique Pol Faber.

Les projets qui nécessitent une grande quantité d'asphalte, comme la rénovation de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Luxembourg, deviennent alors beaucoup plus chers. «Si les entreprises de construction ont maintenant convenu d'un prix fixe, cela deviendra vite problématique pour les entreprises. Les clients ne diront certainement pas: pas de problème, je suis volontiers prêt à payer 20 ou 30% de plus pour ma maison», ajoute Pol Faber.

Des prix multipliés par quatre

Le fabricant de ciment Cimalux d'Esch-sur-Alzette a besoin de charbon comme combustible pour son processus de fabrication. Avant le début de la guerre en Ukraine, environ la moitié du charbon que l'entreprise utilisait provenait de Russie via des intermédiaires, explique Christian Rech, ingénieur chez Cimalux.

Après que l'UE eut décrété un arrêt des importations de charbon russe au début du mois dernier, les cimentiers et leurs fournisseurs ont dû se mettre à la recherche de nouvelles sources d'approvisionnement. Les plus grands exportateurs de charbon au monde sont la Colombie, l'Afrique du Sud et l'Australie. «Il n'y a pas de problème direct pour se procurer du charbon, mais il faut mettre en place les capacités de transport correspondantes. Jusqu'à présent, nous n'avons pas importé de ces pays dans de telles proportions», indique Christian Rech.

Christian Rech de Cimalux s'attend à des prix du ciment nettement plus élevés au cours de l'année à venir en raison de goulots d'étranglement. Photo: Cimalux

Ces évolutions se répercutent également sur les prix. «L'année dernière, nous étions à 90 euros la tonne. Actuellement, nous payons entre 160 et 180 euros. Pour la période d'août à décembre, on nous a indiqué des prix compris entre 320 et 360 euros. Nous avons donc actuellement un doublement des prix et un quadruplement au cours du deuxième semestre», déplore Christian Rech. Les coûts supplémentaires auront un impact significatif sur le résultat d'exploitation.

«Nous vendons une matière première. Nous ne pouvons pas nous contenter de faire monter ou descendre les prix. Cette année, nous devrons donc absorber nous-mêmes l'impact de l'augmentation des coûts», alerte Christian Rech. Mais l'année prochaine, il s'attend à des augmentations de prix significatives. À long terme, la production de ciment devra également faire face à l'augmentation des dépenses liées aux taxes sur le CO2, de sorte que l'ingénieur s'attend à ce que les prix du ciment fassent plus que doubler au cours de la décennie.

L'approvisionnement en gaz: la grande inconnue

Alors que pour les matières premières telles que le bois, le charbon ou le bitume, il est certes plus cher mais néanmoins possible de se procurer des substituts sur le marché mondial, pour le gaz, il est tout sauf certain que l'on parvienne à remplacer les importations russes dans une mesure suffisante. La semaine dernière, la décision du Kremlin de ne plus livrer de gaz à la Pologne et à la Bulgarie a montré qu'une panne totale était tout à fait possible.

Si le gaz n'était plus disponible en quantité suffisante pour couvrir l'ensemble des besoins, le plan d'approvisionnement d'urgence, qui donne la priorité aux infrastructures critiques telles que les hôpitaux et les ménages privés par rapport à l'industrie, entrerait en vigueur au Luxembourg. Mais il est actuellement conçu pour faire face à une situation lors de laquelle un gazoduc est endommagé et où il faut pallier une panne pendant quelques jours, explique Christian Rech de Cimalux, qui a également besoin de gaz pour ses processus de fabrication. Mais en cas de guerre, il faut se préparer à une pénurie à long terme, et il faut alors trouver des solutions plus différenciées qui permettent également à l'industrie de fonctionner au minimum, selon l'ingénieur.

Un arrêt complet équivaudrait à une catastrophe pour certaines entreprises industrielles. Par exemple, le four à gaz du fabricant de verre Guardian doit normalement être maintenu à une certaine température, faute de quoi l'installation pourrait être gravement endommagée. «En conséquence, et conscients des dégâts structurels qu'une telle ''coupure'' de gaz naturel pourrait provoquer, nous pensons que, selon le plan de coupure actuellement en vigueur, nos fours seraient parmi les derniers à voir leurs livraisons réduites par l'exploitant du réseau de gaz naturel», déclare un porte-parole de l'entreprise.

«Dans ce cas, nous avons également mis en place un système de secours au gaz de pétrole liquéfié (GPL) afin de garantir la sécurité de fonctionnement et de garder nos fours intacts», poursuit le porte-parole de l'entreprise, qui fait remarquer que le four à verre de Niederkerschen n'est de toute façon pas en service actuellement en raison de travaux de transformation et de modernisation.

