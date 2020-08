La cartographie de l'épidémie mise en place par les autorités de l'UE ne fait pas l'unanimité. Au contraire. Au lieu de donner une idée claire et précise de la situation sur le Vieux continent, elle cause incompréhensions et tensions chez de nombreux Européens.

L'absence d'harmonisation européenne crée la pagaille

Si le nutriscore, appelé aussi système à cinq couleurs (du vert au rouge), est relativement bien compris par l'ensemble des consommateurs, ce n'est pas encore le cas des chiffres qui sont compulsés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). La carte sur le degré de propagation du virus aurait même une fâcheuse tendance à causer le chaos dans le cadre de la lutte contre le covid-19.

En théorie, ces données sont censées livrer une vision claire et précise du degré de contamination d'un pays ou d'une région. Ainsi au-delà de 20 cas par 100.000 habitants, le pays est en orange clair. Entre 60 et 119, la teinte vire à l'orange foncé et à partir de 120, c'est le rouge.

Rouge en Allemagne, orange en Belgique

En pratique par contre, la lecture de ces informations peut prêter à confusion. L'exemple du Luxembourg est particulièrement frappant. Avec un taux de 197,4 par 100.000 habitants sur les 14 derniers jours, le Grand-Duché présente les chiffres les plus élevés de l'UE et de l'espace économique européen. Conséquence: il figure sur la liste des pays à risque ce qui explique notamment que l'Allemagne impose certaines conditions aux personnes revenant d'un séjour au Luxembourg.

Autre particularité du pays: le nombre de tests. Avec un taux hebdomadaire de 10.000 tests par 100.000 habitants, le Luxembourg est présenté comme le champion du monde des tests. C'est grâce à cette stratégie de dépistage massif que la Belgique a classé son voisin en zone orange et non rouge.

«Les chiffres sont affectés par la stratégie de testing, la capacité des laboratoires et l'efficacité des systèmes de surveillance» avance l'EDC qui précise encore qu'«il ne faudrait donc pas comparer la situation épidémiologique concernant le covid- 19 d'un pays à l'autre» uniquement sur les chiffres.

Cependant le lien entre chiffre élevé des contaminations et testing à grande échelle n'est pas systématique. Dans certains cas, les données de l'ECDC ne sont pas prises en compte pour classer les différents pays. Par exemple «la Grèce est considérée par les autorités chypriotes comme une zone orange alors que la Belgique la considère comme étant une zone verte», expliquent nos confrères du journal Le Soir.

Ce degré de lecture différent risque de créer des polémiques et des tensions entre les Etats comme ce fut le cas récemment entre les autorités belges et suisses à propos du passage en zone rouge de la région lémanique. De nombreux pays sont donc dans l'attente d'une harmonisation européenne, histoire d'éviter des incompréhensions et des dissensions.

Et les Etats ne sont pas les seuls à demander une meilleure harmonisation. La semaine dernière, l'Association internationale du transport aérien, Airlines for Europe et ACI Europe ont adressé une lettre aux dirigeants et aux ministres des Transports, de la Santé et de l'Intérieur des pays de l'UE et de l'espace Schengen. Ces trois associations regrettaient notamment les «incohérences en matière de restriction de voyages».

