Hospitalisé en soins intensifs depuis vendredi, le chef de fraction DP à la Chambre manquera la séance parlementaire prévue ce mardi. Un état de fait qui contraint la coalition DP-LSAP-Déi Gréng à ne pouvoir compter que sur 30 voix, contre 29 pour l'opposition.

Luxembourg 3 min.

L'absence d'Eugène Berger pèse sur la majorité

Jean-Michel HENNEBERT Hospitalisé en soins intensifs depuis vendredi, le chef de fraction DP à la Chambre manquera la séance parlementaire prévue ce mardi. Un état de fait qui contraint la coalition DP-LSAP-Déi Gréng à ne pouvoir compter que sur 30 voix, contre 29 pour l'opposition.

Moins de 14 mois après avoir été reconduite lors des élections législatives de 2018, la coalition DP-LSAP-Déi Gréng enregistre un nouveau coup dur. Alors que le deuxième remaniements ministériels survenu en moins de six mois après l'accident cardiaque de Felix Braz (Déi Gréng) et la démission d'Etienne Schneider (LSAP) ne se concrétisera que le 4 février prochain, la majorité se retrouve une nouvelle fois confrontée à un bouleversement de son équilibre interne.

Eugène Berger hospitalisé en soins intensifs Dans un communiqué laconique, le groupe parlementaire DP a annoncé ce vendredi que son président avait été admis à l'hôpital. Aucune information n'a été communiquée sur son état de santé, ni sur les causes de cet accident.

Et pour cause, l'hospitalisation en soins intensifs d'Eugène Berger (DP) amène de fait une modification des forces en présence à la Chambre. Si les libéraux, les socialistes et les écologistes détiennent une majorité de 31 sièges, l'absence du chef de fraction DP pour une durée encore indéterminée conduit les trois partis au pouvoir à voir leur marge de manoeuvre se réduire au strict minimum. A savoir une seule voix. Une situation présentée comme «inédite» par Luc Heuschling, professeur en droit constitutionnel à l'Uni, mais qui «ne constitue pour le moment en rien un blocage dans le fonctionnement de la Chambre».

Aucun information concrète sur l'état de santé d'Eugène Berger, 59 ans, n'a été communiquée à ce jour. Photo: Gerry Huberty

Car si le chef de fraction DP devait voir sa convalescence s'étaler dans le temps, le règlement de la Chambre prévoit qu'il puisse donner procuration à un autre député, qui voterait alors en son nom. Seule condition: qu'il soit conscient, car «le mandat de député est personnel», souligne Luc Heuschling. Autrement dit, seule la personne élue peut décider des suites à donner en cas d'incapacité. Que cette dernière soit temporaire ou définitive.

Si l'unique Luxembourgeois ayant atteint le sommet de l'Everest n'était pas conscient, l'article 12 du règlement de la Chambre prévoit qu'«en cas de vacance d’un siège de député par option, décès, démission ou pour toute autre raison», la décision de son remplacement revient au président de la Chambre. Et ce, «après en avoir informé le ministre d’Etat». Dans ce scénario, Fernand Etgen (DP) - après échange avec Xavier Bettel (DP) - devrait alors désigner Pim Knaff (DP) pour occuper le mandat de député de la circonscription Sud qui revient aux libéraux.

Avec 8.849 voix obtenus lors des dernières élections législatives, l'échevin d'Esch-sur-Alzette en charge de la Culture ou de la promotion économique s'était classé en septième position, loin derrière les ténors du parti tels que Pierre Gramegna (18.383 voix) ou Claude Meisch (15.527 voix). Eugène Berger, lui, avait recueilli 10.845 suffrages, soit la quatrième position des libéraux dans la circonscription. Contactée lundi, la fraction DP n'a pas souhaité faire de commentaire sur les conséquences politiques de l'hospitalisation de leur chef de file à la Chambre.