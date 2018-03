Longtemps rédacteur en chef mais aussi directeur du «Luxemburger Wort», l'abbé André Heiderscheid, est décédé samedi soir, comme l'a fait savoir l'Archevêché du Luxembourg au journal.

Luxembourg 2 min.

L'abbé André Heiderscheid est décédé

Maurice Fick Longtemps rédacteur en chef mais aussi directeur du «Luxemburger Wort», l'abbé André Heiderscheid, est décédé samedi soir, comme l'a fait savoir l'Archevêché du Luxembourg au journal.

«L'Abbé» comme il était surnommé au Luxembourg est décédé samedi soir à l'âge de 91 ans. Il était né le 30 décembre 1926 à Lorentzweiler où il sera inhumé ce mercredi.



Prêtre, André Heiderscheid avait débuté sa carrière en tant que journaliste au Luxemburger Wort, en 1959. Sa signature - il utilisait les initiales Hd- restera pour longtemps dans les mémoires.



Huit ans plus tard (1971), il était devenu rédacteur en chef du plus grand quotidien national luxembourgeois avant d'en devenir le directeur en 1967, succédant à Alphonse Turpel. Jusqu'à sa retraite, il était resté administrateur délégué de l'Imprimerie Saint-Paul.

En 2001, André Heiderscheid, aux côtés du chancelier allemand Helmut Kohl, de Hans-Gert Pöttering (qui deviendra président du Parlement européen) et de l'ex-Premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker.

André Heiderscheid, l'homme à l'éternel béret et au pas alerte que les journalistes du Wort croisaient de temps à autre au siège du journal à Luxembourg-Gasperich, était un personnage multifacette. Il était par ailleurs sociologue, politologue, éditeur, entrepreneur mais aussi auteur.



Le jeune André Heiderscheid restera, sa vie durant, marqué par la Seconde Guerre mondiale et ses expériences au front mais aussi en captivité.

Dès 1944, le jeune Luxembourgeois, qui va seulement avoir 18 ans, se retrouve au Service du travail obligatoire en Pologne. Plus tard, il sera transféré en Thuringe. En janvier 1945, il sera enrôlé de force dans la Wehrmacht, l'armée allemande, et envoyé en Silésie, sur le front de l'Est.



Prisonnier de guerre en Russie le 9 mai 1945, il sera libéré de longs mois plus tard et parviendra à rejoindre sa patrie, via Berlin et Bruxelles, le 27 septembre 1945.

André Heiderscheid en 1972. Il est alors rédacteur en chef du «Luxemburger Wort». Photo: Luxemburger Wort

En 1947, après avoir achevé ses études à l'Athénée, il entre au séminaire et sera ordonné diacre en 1953. Le jeune ecclésiastique poursuivra ensuite des études à l'Institut catholique de Paris et l'Institut d'études politiques jusqu'en 1959.

Théologicien, directeur en sociologie et diplômé en sciences politiques, André Heiderscheid était prédestiné à jouer un rôle de premier plan au sein de l'Eglise catholique luxembourgeoise. En 1961 et 1962, il publiera son doctorat en deux tomes intitulés: «Aspects de sociologie religieuse du diocèse de Luxembourg».

Devenu chanoine à la cathédrale de Luxembourg en 1977, il devient membre du conseil épiscopal en 1991. De 1993 à 2012 il était le curé-doyen de la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg.



La messe d'enterrement, tout comme son inhumation, auront lieu mercredi 21 mars à 15h30 à Lorentzweiler, sa commune.