L'avion de 45 mètres s'est établi dans ses nouveaux quartiers au sein de l'unité binationale en octobre dernier. Si la plupart des pilotes ont achevé leur formation, les unités luxembourgeoises et belges continuent de l'apprivoiser.

L'A400M prend ses marques à Melsbroek

(m.d. avec Marc Hoscheid) - Le covid et autres contraintes militaires ont repoussé maintes fois la visite guidée. Installés depuis octobre dernier, l'Airbus A400M et les trois équipages luxembourgeois sont à présent chez eux sur la base aérienne de Melsbroek.

Bienvenue à bord de l'A400M Commandé par le Luxembourg en 2003, l'avion a été officiellement présenté ce jeudi, au lendemain de son arrivée au Findel. L'occasion de découvrir l'intérieur d'un engin militaire qui aura coûté quelque 197 millions d'euros.

Au nord-est de Bruxelles, six pilotes et six soutiers originaires du Grand-Duché se sont formés main dans la main avec leurs homologues belges, pour dompter le mastodonte de 45 mètres. L'engin, qui peut peser jusqu'à 141 tonnes au décollage, nécessite deux heures de préparation avant de quitter la piste.

La base aérienne de Melsbroek est située au nord-est de Bruxelles. Photo: Gerry Huberty Pour sa première mission, l'A400M décolle avec deux moteurs de F-16 à bord. Direction la Jordanie. Photo: Gerry Huberty Gilles est l'un des quatre pilotes luxembourgeois de la flotte belgo-luxembourgeoise. Pour l'instant, il travaille encore comme copilote, mais son objectif est de prendre lui-même le commandement dès que possible. Photo: Gerry Huberty La soute de l'A400M peut être utilisée pour le transport de personnes et de marchandises. Photo: Gerry Huberty L'A400M est destiné, entre autres, au transport de parachutistes. Photo: Gerry Huberty L'un des deux A400M belges déjà livrés est en cours de chargement. Le poste de responsable du chargement nécessite une formation spéciale. Photo: Gerry Huberty Depuis le 1er février 1948, le profil d'un Indien Sioux orne l'emblème du 15e escadron de la Force aérienne belge. Photo: Gerry Huberty Pour éviter les vibrations dans les hélices, les roues sont fixes. Photo: Gerry Huberty

«Nous n'osons pas voler très loin pour le moment», confie en début de visite Gilles, l'un des quatre pilotes luxembourgeois. En cas de problème technique, les ingénieurs de vol doivent connecter l'avion à l'ordinateur pour déterminer la panne. Si en théorie, deux pilotes suffisent pour manipuler l'A400M, dans la pratique ils sont toujours assistés de deux arrimeurs.

Pourtant, quelques heures plus tard, l'équipage binational s'envole vers la Jordanie. A bord, deux moteurs pour les chasseurs F-16 qui auraient pu «contenir dans un C-130», indique Gilles. «Au départ il devait y avoir six moteurs, mais nous n'avons pu en réparer que deux», souligne le pilote. Pas question pour autant de changer les plans, ce vol longue distance étant prévu de longue date.

Si un seul A400M est présent sur la base aérienne belge, trois autres devraient venir compléter l'attirail binational dans les mois à venir. De nouveaux hangars, grands comme deux terrains de foot, sont déjà en construction pour les accueillir.

