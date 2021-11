L'avion militaire vient d'être mobilisé à destination du Burkina Faso pour une opération humanitaire. Dans les soutes de l'Airbus, du matériel de stockage pour recevoir, notamment, des vaccins anti-covid.

Solidarité

L'A400M luxembourgeois fait preuve de générosité

La dernière grande opération, médiatique en tout cas, de l'A400M cofinancé par le Luxembourg, remonte à août dernier. Il était alors question de participer aux évacuations de civils d'Afghanistan. Mais en ce début novembre, le gros porteur a rejoint le Findel pour une opération tenant plus de la solidarité que de la mission militaire. Cette fois, l'avion a embarqué des réfrigérateurs produits par B-Medical (à Parc Hosingen) pour les convoyer jusqu'à Ouagadougou.

Ces 50 appareils très basse température seront utiles aux autorités sanitaires du Burkina Faso pour stocker les doses anti-covid perçues par ailleurs. Equipés de panneaux solaires, les réfrigérateurs pourront être utilisés dans les zones les plus reculées du pays. Un Etat dont moins de 1% de la population s'est vu administrer la vaccination anti-covid.

Alors que par ailleurs le Luxembourg s'est engagé à distribuer quelque 350.000 doses de vaccins à travers le monde, il agit à cette occasion en réponse à une demande du Mécanisme européen de protection civile, devait indiquer Franz Fayot (LSAP) sur le tarmac du Findel. Ainsi, le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire indiquait qu'il était «crucial» pour le Luxembourg «d’offrir ce soutien technique pour accélérer la vaccination au Burkina Faso et renforcer la couverture vaccinale mondiale, sans laquelle la pandémie ne pourra être maîtrisée».

A ses côtés, le ministre de la Défense était tout autant satisfait de voir que l'appareil habituellement mis à disposition des forces aériennes alliées pouvait, à la demande, être mobilisé pour des actions décidées nationalement. Et François Bausch (Déi Gréng) de rappeler : «Il s’agit de la troisième action conjointe entre la direction de la Défense et la direction de la Coopération et de l’Aide humanitaire, et cette fois-ci un avion luxembourgeois avec un membre d’équipage luxembourgeois transporte des réfrigérateurs conçus et fabriqués au Luxembourg et financés par le Luxembourg».

