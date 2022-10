Des travaux de réhabilitation de l'ouvrage d'art "Bowstring Schifflange" ont pour conséquence la fermeture d'un tronçon de l'A13, entre la jonction d'Esch et la croix de Bettembourg, dans les deux sens, dès ce vendredi soir et jusqu'à lundi matin.

Travaux

L'A13 fermée entre Esch et Bettembourg ce week-end

Pascal MITTELBERGER Des travaux de réhabilitation de l'ouvrage d'art "Bowstring Schifflange" ont pour conséquence la fermeture d'un tronçon de l'A13, entre la jonction d'Esch et la croix de Bettembourg, dans les deux sens, dès ce vendredi soir et jusqu'à lundi matin.

Trois semaines après la neutralisation de l'A3 pour permettre la mise en place du pont ferroviaire au-dessus de l'autoroute entre la croix de Bettembourg et celle de Gasperich, c'est au tour d'un tronçon de l'A13 d'être fermé en ce dernier week-end du mois d'octobre.

Retour sur l'impressionnante mise en place du pont géant Des images impressionnantes prises la nuit dernière ne laissent qu'imaginer les forces qui ont été mises en mouvement pour faire passer 5.850 tonnes.

En effet, dès ce vendredi soir 21h, et jusqu'à lundi matin 6h, il ne sera pas possible d'emprunter l'A13 entre la jonction d'Esch et la croix de Bettembourg. Des barrages seront également mis en place aux différentes bretelles d'accès le long du tronçon concerné. L'Administration des ponts et chaussées, qui a publié un plan de déviation, prévient également que «les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en fin d'après-midi».

Chantier jusqu'à l'été 2023

Cette fermeture pour le week-end est la conséquence du chantier de réhabilitation de l'ouvrage d'art «Bowstring Schifflange». D'ailleurs, ces travaux vont se poursuivre jusqu'à l'été 2023 et dès ce lundi 31 octobre, quand le tronçon de l'A13 sera rouvert, «la circulation se fera en mode bidirectionnel sous forme de deux voies vers Pétange et une voie vers Schengen. La vitesse maximale autorisée sera limitée à 70km/h» entre les échangeurs de Kayl et de Schifflange.

Travaux au rond-point de Sandweiler Par ailleurs, dans le cadre du réaménagement du rond-point de Sandweiler, des barrages et déviations seront mises en place pendant la semaine de vacances scolaires pour permettre la réalisation de travaux d'asphalte. «Le mercredi 2 novembre de 5 à 18 heures, la branche vers Sandweiler (CR185) sera barrée du giratoire jusqu'à la hauteur de l'entrée Cargolux à toute circulation. La déviation passera par le contournement de Sandweiler (N2)», précise l'Administration des ponts et chaussées. Puis, «du jeudi 3 novembre à 5 heures au vendredi 4 novembre à 16 heures, le contournement de Sandweiler (N2) sera barré à toute circulation. La déviation passera par Sandweiler (CR185).»





