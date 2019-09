Depuis ce lundi 16 septembre, les automobilistes empruntant ces deux autoroutes doivent à nouveau se soumettre à une régulation de vitesse, afin de fluidifier le trafic.

L'A1 et l'A6 repassent à 90km/h aux heures de pointe

Sophie WIESSLER

Habitués des autoroutes A1 et A6, vous allez devoir lever le pied. Encore une fois. Deux mois après la fin de la «phase-test» visant à fluidifier le trafic sur ces deux autoroutes en direction de l'Allemagne et de la Belgique, les limitations de vitesse sont à nouveau revues à la baisse.



«Nous avions stoppé le procédé durant les vacances d'été. Avec la rentrée, la phase-test reprend», explique une porte-parole du ministère de la Mobilité.

Depuis ce lundi 16 septembre, les axes reliant Arlon et Trèves à la Croix de Gasperich sont donc limités à 90km/h entre 06h15 et 09h30, en dehors des vacances scolaires et des jours fériés.

La précédente régulation avait porté ses fruits, selon le ministère. «Une grande majorité d’usagers de la route se tiennent à cette régulation de vitesse. Les changements de file ainsi que les manœuvres de freinage brusques ont diminué. De façon générale, la circulation est devenue plus fluide».

Sur l'A31 depuis deux ans

Au quotidien, les usagers de l'A31, en France, sont déjà habitués à ces affichages variables de vitesse. Les mesures d'efficacité de ce mécanisme mis en place entre Richemont et la frontière luxembourgeoise - sur une portion de taille similaire à la zone de test luxembourgeoise - avaient donné des résultats mitigés.

Sur les 26 km, un gain de six minutes dans le sens sud-nord avait été enregistré aux heures de pointe. Dans le sens nord-sud en revanche, le temps de trajet était passé de 18 minutes avant régulation, à 20 minutes avec l'affichage dynamique. Principal écueil: le non-respect des vitesses affichées, d'après les techniciens.

