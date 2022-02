Suite à de récentes critiques virulentes, les anciens ministres Jeannot Krecké et Etienne Schneider souhaitent abandonner leurs mandats d'administrateur dans des sociétés russes.

Luxembourg 2 min.

Conflit russo-ukrainien

Krecké et Schneider abandonnent leurs mandats russes

Suite à de récentes critiques virulentes, les anciens ministres Jeannot Krecké et Etienne Schneider souhaitent abandonner leurs mandats d'administrateur dans des sociétés russes.

(MKa avec tom/ndp/mas/ThK) - La lucidité l'emporte finalement: dimanche soir, les deux anciens ministres de l'Economie du LSAP, Etienne Schneider et Jeannot Krecké, ont annoncé qu'ils allaient quitter leurs mandats au sein des conseils d'administration de Sistema et de l'East West United Bank (EWUB).

Le Luxembourg va envoyer armes et véhicules en Ukraine En date du 28 février 2022, le vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch (Déi Gréng), a annoncé des mesures d’assistance et d’appui militaires en faveur de l’Ukraine. Il a informé la commission parlementaire de la Défense de cette décision ce lundi matin.

«Jeannot Krecké et moi-même avons jusqu'au dernier moment, malgré de nombreuses critiques, essayé d'assumer nos responsabilités au sein du conseil de l'East West United Bank et de son propriétaire, la société d'investissement Sistema, pour le bien des citoyens de la ville et de leurs familles au Luxembourg», justifient les deux ex-ministres dans une lettre commune, après avoir retardé leur décision de plusieurs jours: «Je ne peux pas faire autrement et j'ai déjà dit à mon actionnaire principal que j'opte pour une fonction au sein de mon administration.»

Contrairement à Krecké ou Schneider, d'autres ex-politiciens européens - François Fillon en France, Matteo Renzi en Italie, Christian Kern en Autriche - s'étaient déjà retirés des conseils d'administration des entreprises russes au début de la guerre en Ukraine.

Les deux anciens membres du gouvernement ont été critiqués pour leur comportement; la relève du LSAP et du CSV, entre autres, leur avait suggéré de se retirer. Le président du groupe parlementaire du LSAP, Yves Cruchten, avait également vivement critiqué Etienne Schneider et Jeannot Krecké pour avoir conservé leur poste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce n'est «pas le moment de faire des affaires avec la Russie», avait-il fustigé.

Etienne Schneider: «Sauvegarder les emplois au Luxembourg»

Etienne Schneider lui-même avait déclaré samedi à RTL qu'il s'agissait principalement, tant pour Jeannot Krecké que pour lui-même, de sauvegarder la centaine d'emplois liés à l'East West United Bank (EWUB) au Luxembourg. L'EWUB doit survivre à la crise. Il a souligné que ni Sistema ni l'EWUB ne figuraient sur une liste de sanctions. Si cela devait changer, Krecké et lui démissionneraient tous deux de leurs postes respectifs. Ce qu'ils ont fait dimanche soir.

La tempête grossit sur les marchés mondiaux Les marchés mondiaux étaient pris jeudi dans une tempête qui prenait de l'ampleur en milieu de journée après l'invasion de l'Ukraine par la Russie avec chute des Bourses, flambée des matières premières et plébiscite des valeurs refuges.

Vendredi encore, l'EWUB avait déclaré dans un communiqué de presse que Jeannot Krecké resterait au conseil d'administration. L'unique actionnaire serait donc Sistema Financial Corporation, une société d'investissement diversifiée cotée au LSE. «Aucun de nos actionnaires directs ou indirects n'est soumis à une quelconque sanction internationale. Alors que nos activités d'investissement se concentrent presque exclusivement sur les marchés européens et américains, nous fournissons des services de gestion d'actifs à une clientèle internationale», détaillait la banque.

«Nous espérons que cette guerre inacceptable et cruelle se terminera bientôt et que le peuple retrouvera la paix», concluait-elle dans son communiqué.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.