Kleos étoffe son dispositif spatial

Marie DEDEBAN Alors qu'un lancement est prévu dans les prochains jours, la firme luxembourgeoise a d'ores et déjà signé un nouveau contrat avec son partenaire Isispace. Un troisième groupe de satellites sera donc envoyé dans l'espace.

La mer n'aura bientôt plus aucun secret pour Kleos Space. La société luxembourgeoise a annoncé ce mardi avoir commandé quatre nouveaux satellites au groupe néerlandais Isispace pour sa «mission de patrouille polaire». Envoyés à plus de 500 kilomètres de la Terre, les quatre appareils doivent permettre «d'obtenir des données plus précises, mais surtout en grande quantité et plus rapidement», note Lou Weis, responsable communication pour Kleos. Le coût de cette nouvelle commande n'a pas été rendu public, «pour des raisons de confidentialité».

En tout, douze nanosatellites survoleront les océans d'ici fin 2021, permettant à la firme de fournir des informations commerciales aux agences gouvernementales ou aux organisations intéressées par la localisation de personnes en détresse. En effet, comme annoncé il y a un an, quatre autres satellites appartenant à la «mission de vigilance polaire», devraient être lancés dans les prochains jours. «Officiellement, le décollage est prévu pour le 1er juin», indique Lou Weis, une date pouvant changer «à tout moment» selon les conditions météorologiques. Ce deuxième groupe, également conçu par la société Isispace, décollera depuis les Etats-Unis à bord d'un Falcon 9 de SpaceX.

Pour rappel, le tout premier groupe de quatre satellites de Kleos a été placé en orbite en novembre 2020 depuis une base indienne. Cette constellation artificielle doit permettre à la firme d'observer des «zones d'intérêt cruciales» telles que le détroit d'Ormuz, la mer de Chine méridionale, l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, ou encore la mer du Japon méridionale.

