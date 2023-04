Le groupe affiche des résultats de fréquentation en très nette hausse dans son rapport annuel de 2022. La fin des restrictions sanitaires a sans aucun doute été salutaire.

Kinepolis a retrouvé des couleurs au Luxembourg

Le groupe affiche des résultats de fréquentation en très nette hausse dans son rapport annuel de 2022. La fin des restrictions sanitaires a sans aucun doute été salutaire.

A l'instar des acteurs du secteur du tourisme, les cinémas ont payé un lourd tribut à la pandémie de covid-19. Les petites salles obscures d'une part mais également les mastodontes de l'industrie d'autre part, dont le groupe Kinepolis qui, rappelons-le, exploite trois sites au Luxembourg (Kirchberg, Belval et Luxembourg) et bien d'autres dans la Grande Région (Metz, Amnéville, etc.).

Le groupe se veut toutefois rassurant au moment de dévoiler ses résultats financiers pour l'année 2022. En effet, ce dernier annonce que la fréquentation en 2022 s'est rétablie à 72,7% de son niveau d'avant la pandémie, pour un chiffre d'affaires atteignant 90,6 % de celui de 2019. «Les ventes par visiteur n'ont jamais été aussi élevées», assure-t-il par ailleurs. «En termes de contenu cinématographique, nous avons eu droit à quelques blockbusters spectaculaires en 2022, tels que ''Top Gun: Maverick'' et ''Avatar: La Voie de l'eau'', ainsi qu'à des films à succès locaux dans différents pays, qui ont permis aux cinéphiles de revenir en masse pour découvrir la magie du grand écran».

Concrètement, au Luxembourg, 640.000 personnes ont assisté à la projection d'un film dans un Kinepolis du Grand-Duché en 2022. L'année précédente, ils n'étaient que 420.000, cela correspond donc à une augmentation de plus de 53%.

Des recettes au box-office en hausse

Si le nombre de sorties de films en provenance de Hollywood est resté limité par rapport à l'offre d'avant la pandémie, de l'aveu de Kinepolis, la stabilisation de cette situation, le regain d'intérêt des studios pour le modèle cinématographique promettent une nouvelle croissance de l'offre de films internationaux au cours des années à venir. La reprise se fait en tout cas d'ores et déjà ressentir sur les rentrées en termes de box-office. Si 4,9 millions d'euros avaient été générés en 2021, ce montant est passé à 8 millions d'euros en 2022, soit une augmentation de 62%.

Le groupe parle donc d'une année 2023 «prometteuse» et entend bien continuer les investissements déjà entamés durant l'année écoulée. On se rappelle notamment qu'au quatrième trimestre, le Kinepolis Metz Amphithéâtre ouvrait.

«Nous avons également réalisé quelques acquisitions intéressantes dans des régions et sur des marchés stratégiquement situés. Nous avons ainsi repris l'exploitation de deux cinémas en Espagne, l'un situé à Mataró, près de Barcelone, et l'autre dans le célèbre centre commercial La Cañada à Marbella», note le groupe également présent aux Etats-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Belgique, en Pologne ou encore en Suisse.

Enfin, mi-décembre, le cinema Gaumont d'Amnéville était repris. «Kinepolis a repris tant l'exploitation que l'immobilier du cinéma. Le complexe cinématographique compte 12 salles et 2.462 sièges. Il est situé près du Luxembourg et à 20 minutes des cinémas Kinepolis de Thionville et de Saint-Julien-lès-Metz. Le complexe dispose d'une salle 4DX et est situé sur un site dédié aux loisirs disposant de nombreux restaurants. En 2019, le cinéma a accueilli plus de 410.000 visiteurs».

