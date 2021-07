42 manèges au Glacis, des concerts au parc Mansfeld, du cinéma en plein air... la Ville a apporté quelques précisions sur l'organisation et le déroulé des animations estivales, qui débutent dans deux jours.

Luxembourg 3 min.

Kermesses et musique

L'été démarre vendredi à Luxembourg-Ville

42 manèges au Glacis, des concerts au parc Mansfeld, du cinéma en plein air... la Ville a apporté quelques précisions sur l'organisation et le déroulé des animations estivales, qui débutent dans deux jours.

(m.d. avec str) Malgré l'alerte orange en raison de la pluie lancée par Météolux ce mercredi, l'été est sur le point de commencer au Luxembourg: les animations estivales organisées dans la capitale débutent vendredi, avec l'ouverture des kermesses dans différents quartiers de la ville.

Après avoir décliné la programmation complète de «D’Stad lieft» («La ville vivante») le mois dernier, le conseil des échevins a apporté quelques précisions sur les évènements à venir.

Un été «vivant» à Luxembourg-Ville Si les mesures sanitaires ont obligé la commune à revoir ses plans, la Ville de Luxembourg compte bien renouer avec ses évènements estivaux traditionnels, dans une version adaptée présentée ce lundi.

Ainsi, l'accès aux concerts du parc Mansfeld à Clausen ne sera pas gratuit, contrairement à ce qu'avait indiqué la Ville. Les billets sont fixés à 12 euros et sont disponibles sur le site luxembourg-ticket.lu. Jazz, funk, blues et chant a cappella seront proposés jusqu'au 4 août.

Le prix d'entrée du cinéma en plein air est également fixé à 12 euros pour les spectateurs souhaitant s'installer sur le Glacis avec leur voiture ou louer des chaises pour quatre personnes. Un tarif abaissé à 8 euros pour les cinéphiles venus à deux. A condition de prouver leur bon état de santé grâce au CovidCheck, résidents, frontaliers et touristes pourront visionner sur grand écran «Les aventuriers de l'arche perdue», «Wolfwalkers», «Pulp fiction» ou encore «Thelma et Louise», du 21 juillet au 1er août sur réservation.

Pour les amateurs de musique, rendez-vous même lieu même tarif du 6 au 13 août pour «City Sounds». Dans la limite des 700 places et sur réservation, les spectateurs pourront profiter de concerts en plein air. Au programme: Tribute to the Beatles, Axelle Red, Meute ou encore Loïc Nottet.

La bibliothèque nationale prendra ensuite le relais du 18 août au 12 septembre, en organisant une série d'évènements autour du livre. Des rencontres avec des auteurs et des sessions de lecture sont notamment prévues, gratuitement mais sur inscription (tuffi@vdl.lu).

La capitale prolonge les bons pour les tests rapides Alors que la distribution devait s'achever dans deux jours, la Ville de Luxembourg a décidé de poursuivre son opération de dépistage. Jusqu'au 14 septembre, ceux qui le souhaitent peuvent effectuer gratuitement un test antigénique certifié.

La «Fun um Glacis», version adaptée aux restrictions sanitaires de la «Schueberfouer», prendra place sur le Glacis du 21 août au 12 septembre. Pas moins de 17 manèges et 25 stands y seront ouverts au public de 11h à 23h, dont l'Olympia Looping la plus grande montagne russe transportable du monde.

La Ville a notamment indiqué que les manèges seraient exemptés de droit de stand cette année, et recevraient même une allocation spécifique. D'un montant total de 25.000 euros, cette aide doit permettre aux forains de pallier le manque de revenus, dû à la réduction de la superficie du champ de foire. Une compensation similaire est également versée aux exploitants des kermesses dans les quartiers de la capitale.

Retrouvez le détail complet sur le site summer.vdl.lu

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.