Ce samedi, le Biodiversum à Remerschen a rassemblé de nombreux visiteurs qui ont découvert de manière interactive la mode et l'artisanat celtiques.

Luxembourg 16

Keltenfest: la mode et l'artisanat d'il y a 2.500 ans

Ce samedi, le Biodiversum à Remerschen a rassemblé de nombreux visiteurs qui ont découvert de manière interactive la mode et l'artisanat celtiques.

En 1995, alors qu'une nouvelle voie d'accès à un site d'extraction de sable et de gravier devait être créée, on a découvert dans la zone du "Klosbaam" entre Schengen et Remerschen un lieu de sépulture.

Les restes découverts, notamment des bijoux, indiquent qu'il y a 2.500 ans, une tribu celtique avec des hommes et des femmes vivait ici. C'est ainsi qu'est née la "dame" ou "princesse de Schengen", en l'honneur de laquelle une exposition a lieu jusqu'en mai au Biodiversum de Remerschen.

16 Lucien Wolff

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff

Les découvertes archéologiques étant également exposées au Centre de la nature et de la forêt, le Biodiversum est le cadre idéal pour un premier festival celtique organisé par le Centre national de la recherche archéologique de Bertrange.

Le groupe d'histoire vivante "IG Projekt Latène", pour la première fois au Luxembourg, a présenté au public la fabrication de filets, le travail du bois, du cuir et du métal, le filage, la teinture, ou encore les techniques de tissage d'antan.



Lors d'un défilé de mode, les visiteurs ont pu admirer les détails sur les vêtements celtiques. Les femmes portaient une jupe, un voile, une ceinture ornée, des chaussures et divers types de bagues comme bijoux.

Pour les hommes, c’était une étrange coiffure, des tuniques, des pantalons et des ceintures plus larges, un casque à double peigne et un costume pour guerriers qui servait souvent de symbole de statut de la noblesse.

Par Lucien Wolff (trad. ChB)