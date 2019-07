Le député de l'ADR juge la manifestation de l'«Orange week» - contre les violences faites aux filles et aux femmes - «sexiste» et ne souhaite pas que la grande-duchesse Maria Teresa y apporte son soutien. Une remarque qui n'a pas manqué de faire réagir le CNFL.

Luxembourg 2 min.

Kartheiser face au Conseil national des femmes

Sophie WIESSLER Le député de l'ADR juge la manifestation de l'«Orange week» - contre les violences faites aux filles et aux femmes - «sexiste» et ne souhaite pas que la grande-duchesse Maria Teresa y apporte son soutien. Une remarque qui n'a pas manqué de faire réagir le CNFL.

L'étincelle a pris en ce début du mois de juillet, lorsque Fernand Kartheiser, député ADR, a adressé une question parlementaire au Premier ministre, Xavier Bettel. Une question qui vise tout particulièrement la grande-duchesse Maria Teresa et le Conseil national des femmes du Luxembourg (CNFL).

«La Cour grand-ducale n'a pas à se mêler de politique», tacle d'emblée le député dans sa missive. Selon lui, le CNFL aurait sollicité le haut patronage de la Grande-Duchesse pour la manifestation de l'«Orange Week», qui se déroule chaque année au mois de novembre et vise à combattre les violences faites aux filles et aux femmes.

«Détournement dangereux de la Cour»

Or, «la Grande-Duchesse n'a aucune fonction institutionnelle et constitutionnelle», appuie M. Kartheiser. «Le Conseil national des femmes essaie de politiser la Cour et mon objectif ici est de la protéger de toute tentative de politisation», poursuit-il.

Pour lui, si la grande-duchesse Maria Teresa répondait favorablement à cette demande, cela reviendrait à «un détournement dangereux de la Cour», sans compter que le député voit dans cette manifestation un problème sexiste.

«Inadmissible»

«Il s'agit d'une manifestation ouvertement dirigée contre les hommes comme si eux n'étaient jamais victimes de violences», détaille celui qui a créé une Association des Hommes du Luxembourg (AHL) en 2005 à ce sujet.

Une prise de position qui n'a pas manqué de faire réagir du côté du CNFL. Dans un communiqué adressé ce mardi matin, le Conseil juge «inadmissible» qu'un événement comme celui de l'«Orange Week» soit qualifié de «sexiste» et estime également que la question du député de l'ADR est «incongrue».

Un cheval de Troie?

Cette accusation «implique que, aussi bien les organisatrices aux niveaux nationaux, que l’ONU, sont considérées comme des organisations sexistes», désapprouve le Conseil.

Le CNFL se demande également «si ses systèmes ne sont pas infectés par un cheval de Troie»: «Par quel "miracle" l’auteur de la question parlementaire a-t-il eu connaissance de cette demande avant même que sa destinataire ne l’ait reçue?», s'interroge-t-il.

L'«Orange Week», qui avait réuni plus de 600 personnes en 2018, aura lieu le 23 novembre prochain à Luxembourg. La cour grand-ducale figurait déjà parmi les institutions publiques soutenant la cause ; la Grande-Duchesse était, jusqu'ici, pressentie pour prendre part à la marche, elle qui s'est déjà fortement engagée cette année notamment, sur les viols comme arme de guerre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.