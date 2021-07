Un responsable des services techniques de la commune est soupçonné d'avoir influencé l'attribution de contrats immobiliers, en échange d'avantages personnels. Le parquet de Luxembourg requiert également l'ouverture d'une enquête pour trafic d'influence et blanchiment.

Un fonctionnaire de Strassen poursuivit pour corruption

(m.d. avec Charlotte Kuhn) - Après les manquements observés à Hesperange sur le rapport PwC, voilà qu'une nouvelle affaire de corruption survient au Grand-Duché, cette fois du côté de Strassen. La police criminelle et le parquet de Luxembourg ont ouvert plusieurs enquêtes contre un haut fonctionnaire, responsable des services techniques de la commune. La maison communale et «deux sociétés commerciales» ont été perquisitionnées le 13 juillet dernier, révèle le parquet dans un communiqué publié ce mercredi.

L'homme est soupçonné d'avoir perçu illégalement des sommes d'argent et des objets de valeur, pour influencer les décisions lors de l'attribution de contrats immobiliers. Le parquet de Luxembourg a également requis auprès du juge d'instruction l'ouverture d'une enquête pour «trafic d'influence», «blanchiment» et «abus de bien sociaux», indique l'instance judiciaire. Bien que présumé innocent, le suspect a été relevé de ses fonctions et doit répondre de ses actes devant le conseil communal jeudi.

Ce n'est pas la première fois que des fonctionnaires font l'objet d'une enquête pour corruption. Ainsi, deux employés de la CNS sont toujours soupçonnés d'avoir détourné plus de deux millions d'euros, bien que le Parquet ait indiqué en 2020 que l'enquête «touchait à sa fin». Celle visant un «collaborateur» du Service national de la jeunesse pour détournement de fonds est toujours en cours.

