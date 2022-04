Si les temps d'attente pour une mammographie se sont considérablement réduits dans certains hôpitaux, ce n'est pas le cas partout au Luxembourg.

Luxembourg 3 min.

Dépistage du cancer du sein

Jusqu'à un an et demi d'attente pour une mammographie

Si les temps d'attente pour une mammographie se sont considérablement réduits dans certains hôpitaux, ce n'est pas le cas partout au Luxembourg.

Ce n'est pas moins de 500 nouveaux cas de cancer du sein qui sont détectés chaque année au Luxembourg. On parle donc ici de plus d'une femme par jour qui est concernée, bien que le cancer du sein puisse également toucher les hommes. Partant de ce postulat, inutile de rappeler à quel point la prévention joue un rôle majeur dans la détection de cette maladie qui a ôté la vie à 685.000 femmes dans le monde en 2020.

Au Luxembourg, les résidents âgés de 50 à 69 ans et affiliés à la CNS sont systématiquement invités tous les deux ans à participer au dépistage du cancer du sein. Cette invitation est valable 2 ans et en cas de perte, une nouvelle invitation peut être demandée auprès du Centre de Coordination des Programmes de Dépistage des Cancers et de la Direction de la Santé. De plus, les affiliés mais non-résidents peuvent également participer à ce programme de santé publique sur demande.

Une attente interminable

Toutefois, pour obtenir un rendez-vous pour un dépistage individuel en dehors du programme de dépistage organisé, le temps d'attente est long, très long même selon l'hôpital choisi. En effet, en réponse à une question parlementaire de Fred Keup (ADR), la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) a reconnu que cette situation posait problème. «L'organisation des rendez-vous pour ces mammographies individuelles est directement organisée par les hôpitaux», a expliqué l'intéressé.

En effet, selon les données fournies par le ministère de la Santé, dans le cadre d'une demande dépistage en dehors du programme, il faut attendre jusqu'à un an et demi pour un rendez-vous au CHL. A l'hôpital du Kirchberg, le délai passe à 10 mois tandis qu'à la Zitha Klinik, il faut attendre 9 mois. Enfin, le délai d'attente au Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) est de quatre mois et demi et au Centre hospitalier du Nord (CHDN), de trois mois et demi. En comparaison avec les délais de 2020, les temps d'attente se sont allongés de plusieurs mois pour tous les hôpitaux luxembourgeois.

Des échanges réguliers

En réponse au député qui s'interrogeait sur les possibilités d'amélioration de ces délais, la ministre a assuré qu'il y a un échange régulier entre la direction de la santé et les hôpitaux sur la question. «Ainsi que des visites sur place pour trouver la meilleure solution possible pour le processus de rendez-vous et l'optimisation des différents hôpitaux».

De plus, Paulette Lenert a souligné le fait que dans le cas où un médecin demande une mammographie pour sa patiente sur la base de symptômes suspects et d'un avis motivé, le délai de rendez-vous pour une mammographie ne dépasse pas les deux semaines et ce, peu importe l'hôpital concerné. Un temps d'attente similaire lors d'une demande dans le cadre du programme mammographique, hormis au CHDN où il faut attendre quatre mois avant le dépistage.

Combien de radiologues?

Le député Fred Keup s'est également interrogé sur le nombre de radiologues autorisés à effectuer des mammographies. Paulette Lenert a de son côté expliqué que dans le cadre du programme mammographique, un total de 15 radiologues et 23 assistants médicaux étaient inclus dans le programme au 1er janvier dernier. «Au cours des deux dernières années, un radiologue s'est joint au programme de mammographie. De plus, certains radiologues participent également à l'imagerie de l'allaitement, mais ne sont pas affiliés au programme.»

Bref, la ministre de la Santé a assuré une nouvelle fois que les urgences motivées obtiennent toujours un rendez-vous dans un délai maximum de deux semaines. «En ce qui concerne le délai d'attente de 4 mois au CHDN, l'hôpital a récemment embauché un radiologue supplémentaire afin de remédier au problème. Parallèlement, des discussions ont lieu au sein de la Commission Permanente du Secteur Hospitalier (CPH) afin que tous les équipements des quatre hôpitaux soient renouvelés pour les rendre plus performants».

