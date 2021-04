Même si, pour ce second trimestre, plus de flacons de vaccins devraient arriver au Grand-Duché, pas question de gâcher la moindre dose.

Luxembourg 3 min.

Jusqu'à la dernière goutte anti-covid

Patrick JACQUEMOT Même si, pour ce second trimestre, plus de flacons de vaccins devraient arriver au Grand-Duché, pas question de gâcher la moindre dose.

Il a fallu trouver les sites des centres de vaccination, organiser les équipes, relier les sites avec l'informatique gérant les rendez-vous. Si le déploiement de la campagne vaccinale anti-covid a tout de la stratégie militaire, désormais un des objectifs des équipes est de tirer le meilleur parti de chaque flacon de sérum débouché. Et à ce titre, le ministère de la Santé se veut rassurant, affirmant ce lundi : «Les pertes de doses sont à considérer comme très marginales».

L'Etat mobilise toutes les blouses blanches Des étudiants pouvant devenir laborantins, des masseurs-kinésithérapeutes autorisés à aider en centre de vaccination : la lutte contre l'épidémie de covid pousse le gouvernement à valider ces nouveaux rôles.

Ce message est transmis en guise de réponse parlementaire à une interrogation du député Marc Baum (déi Lénk). Celui-ci questionnant l'administration de Paulette Lenert sur la gestion des milliers de flacons destinés à assurer l'immunité de la population face au coronavirus. «Le personnel en charge de la vaccination gère les doses de manière très professionnelle.» Autrement dit, chaque munition pour mettre à mal l'épidémie est employée.

Et ce n'est pas une mince affaire alors que désormais la campagne s'appuie sur quatre sérums différents. Chacun a ainsi un mode de stockage et d'injection distinct. Ainsi, rappelle le ministère de la Santé «la durée de conservation dépend en grande partie de la température à laquelle les vaccins sont stockés, allant de 3 à 6 mois en moyenne». Dans la guerre éclair menée contre le covid, inutile de dire que les doses ne resteront pas aussi longtemps en cellule froide...

Un flacon = combien de doses? Selon les laboratoires, chaque flacon de sérum anti-covid ne permet pas la composition du même nombre de piqûres. Les infirmières doivent ainsi tirer le meilleur parti de chaque fiole en fonction de la marque. A savoir: - AstraZeneca : 8 doses

- Johnson & Johnson : 5 doses

- Moderna : 10 doses

- Pfizer : 6 doses

Une fois décongelés, les vaccins présentent là encore des différences de conservation. Entre 2 et 8°C (température d'un réfrigérateur ordinaire), les formules Pfizer ou Moderna restent au même niveau d'efficacité 30 jours, contre trois mois pour la version Johnson et Johnson. Par contre pour toutes les formules, un même impératif s'impose : «Dès que les vaccins sont reconstitués en vue de l'administration et que le flacon est entamé, les doses doivent être administrées dans la journée».

Des vaccins décongelés ne peuvent plus être recongelés, précisent également les instructions des laboratoires auxquelles les équipes mobiles ou en centre de vaccination doivent se plier. Tout comme un vaccin à température ambiante ne peut plus être réfrigéré.

Faut-il (aussi) se méfier du vaccin Johnson & Johnson? L'Agence européenne des médicaments a lancé une étude sur des liens possibles entre cet autre vaccin anti-covid et des caillots sanguins. Sur des millions d'injections, quatre cas ont été rapportés, dont un mortel.

De même, après reconstitution/dilution, «les doses non utilisées ne peuvent pas être conservées plus d'une journée car la qualité, la stabilité et l'intégrité des doses ne sont pas garanties». Aussi, pour ne pas gâcher la moindre goutte du précieux liquide, les autorités ont mis en place un protocole permettant aux cinq centres désormais en service de distribuer les ultimes doses en fin de journée. «Le respect rigoureux de la chaîne du froid est essentiel pour garantir la qualité, la stabilité et l'intégrité des doses de vaccins qui seront injectées.»

A ce jour, 126.902 doses de vaccins anti-covid ont été administrées (et 33.152 soignants, seniors ou personnes vulnérables ont déjà reçu les deux doses jusqu'alors préconisées). Mais à compter de cette semaine, la donne devrait changer avec l'arrivée des 2.400 premières doses Johnson & Johnson, dont l'Agence européenne des médicaments a validé le fait qu'une seule piqûre de cette composition suffit à immuniser son bénéficiaire.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.