Depuis ce mercredi, les entreprises consommatrices d'énergie peuvent introduire une demande pour bénéficier du régime d'aide mis en place par le gouvernement.

Luxembourg 2 min.

Crise énergétique

Jusqu'à 500.000€ d'aide pour les PME

Depuis ce mercredi, les entreprises consommatrices d'énergie peuvent introduire une demande pour bénéficier du régime d'aide mis en place par le gouvernement.

La crise énergétique met de nombreux secteurs dans l'embarras. Du petit artisan au gros industriel, personne n'est épargné. Toutefois, le Grand-Duché a promis de ne laisser personne sur le carreau, bien que des faillites soient possibles. Ce mercredi, c'est un nouveau régime d'aide qui vient d'être lancé. Celui-ci concerne majoritairement les PME consommatrices d'énergie.

L'inflation dans la zone euro ralentit enfin L'inflation dans la zone euro a ralenti pour la première fois en un an et demi, offrant une lueur d'espoir à la Banque centrale européenne dans sa lutte pour étouffer le pire choc des prix à la consommation depuis une génération.

Ces dernières peuvent dès à présent introduire leur demande pour le régime d'aide. «Les formulaires de demande sont désormais disponibles sur le site www.guichet.lu dans la rubrique ''Financement et Aides''. La demande est introduite à l'aide d'un assistant en ligne disponible à travers l'espace professionnel de MyGuichet.lu par le biais d'un produit LuxTrust (Token, Smartcard ou Signing stick) ou d'une carte d'identité électronique».

Jusqu'à juin 2023

Concrètement, le régime vise principalement les entreprises dont les coûts énergétiques représentent 2% de leur chiffre d'affaires pour le mois de la demande d'aide. Le régime d'aide aux entreprises moyennes consommatrices d'énergie couvre la période d'octobre 2022 à juin 2023.

L'UE gèle la réforme de la charte de l'énergie Plusieurs États membres de l'UE, dont le Luxembourg, ont annoncé ces dernières semaines leur décision de se retirer du traité, jugeant le compromis sur la table très insuffisant pour répondre aux défis du climat.

Et l'aide financière dans tout cela? Que couvrira-t-elle? «Les coûts éligibles sont les surcoûts mensuels du gaz naturel et de l'électricité supportés par l'entreprise qui dépassent 80% des coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l'électricité supportés par l'entreprise pendant la période de référence, c'est-à-dire de janvier à décembre 2021. Le montant de l'aide est calculé sur la base des coûts éligibles du projet. L'intensité maximale de l'aide ne peut dépasser 70% des coûts éligibles et le montant de l'aide est plafonné à 500.000 euros par groupe pour la période éligible.»

L'évolution des prix de l'énergie inquiète de plus en plus Les sujets d'inquiétude grandissent dans la population résidente. L'accès à un logement abordable reste cependant la préoccupation majeure des personnes sondées par ILRES.

La demande d'aide est à introduire pour chaque mois éligible dans les délais suivants: au plus tard le 31 mars 2023 pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2022 et au plus tard le 30 septembre 2023 pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2023. Il est à noter que le régime d'aide aux entreprises moyennes consommatrices d'énergie ne peut pas être cumulé avec le régime d'aide aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l'énergie pour le même mois.

Pour Lex Delles (DP), ministre des Classes moyennes, ce régime permet de garantir un soutien «efficace et ciblé» aux petites et moyennes entreprises. «La direction générale des Classes moyennes épaule les entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l'énergie causée par l'agression de la Russie contre l'Ukraine et promeut ainsi la stabilité et le développement du secteur des PME.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.