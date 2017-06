(MF) – C'est l'été aujourd'hui et le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 35°C ce mercredi après-midi et même jeudi après-midi. Un pic de chaleur qui pousse Meteolux à classer le Luxembourg en vigilance orange les deux jours entre 13 heures et 19 heures. A Garnich et Wahl les élèves n'auront pas cours à cause de la chaleur cet après-midi!

La grande chaleur qui s'abat sur le Luxembourg a déjà fait parler d'elle mardi à Trèves, désignée le lieu le plus chaud d'Allemagne! Pas moins de 35,8 °C ont été mesurés mardi à Trèves qui a, du coup, battu le record de température pour un mois de juin depuis que des relevés y sont effectués. C'est-à-dire depuis... 1947.

Ces mercredi 21 juin et jeudi 22 juin 2017, le Luxembourg restera sous l'influence anticyclonique et Meteolux annonce des «températures maximales entre 33°C et 35°C». Un «avis de grande chaleur» valable pour tout le pays appelle à prendre des précautions pour les plus vulnérables d'entre nous entre 13 et 19 heures.



Pour ce mercredi le portail météo annonce un ciel lumineux et peu nuageux accompagné d'une chaleur lourde pour l'après-midi.

Pour jeudi, le soleil brillera de la même manière. De sorte que les températures deviendront caniculaires. Le soir, c'est-à-dire à la veille de la Fête nationale luxembourgeoise, «des orages isolés sont envisageables».

Que signifie «vigilance orange»?



Les conséquences possibles en cas de «vigilance orange» sont:

Risque de problèmes de santé , surtout pour les personnes âgées, les enfants, les personnes atteintes de maladies chroniques ou de troubles de la santé mentale, les personnes devant prendre des médicaments et les personnes isolées;



, surtout pour les personnes âgées, les enfants, les personnes atteintes de maladies chroniques ou de troubles de la santé mentale, les personnes devant prendre des médicaments et les personnes isolées; Déshydratation ou coup de chaleur (symptômes : fièvre supérieure à 40°C, peau chaude, rouge et sèche, maux de tête, nausées, somnolence, soif intense, confusion, convulsions, perte de connaissance).



Que peut-on faire pour se prémunir de fortes chaleurs?



Fermez volets, rideaux et fenêtres pendant la journée et aérez la nuit;



Buvez beaucoup d'eau et régulièrement sur la journée (min. 1.5 litre d'eau par jour);



Evitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h-21h);



Couvrez-vous la tête pour sortir;



Portez des vêtements légers;



Limitez vos activités physiques;



Restez en contact avec les personnes sensibles dans votre entourage. Accompagnez-les dans un endroit frais.

