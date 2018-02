Le temps reste sec mais deviendra de plus en plus froid dans les heures qui viennent. Meteolux lance une alerte orange pour le Nord du pays et prévoit jusqu'à -15°C dans la nuit de mardi à mercredi. Il fera -3°C au plus chaud de la journée.

Jusqu'à -15°C dans le Nord du Luxembourg mercredi

Maurice Fick Le temps reste sec mais deviendra de plus en plus froid dans les heures qui viennent. Meteolux lance une alerte orange pour le Nord du pays et prévoit jusqu'à -15°C dans la nuit de mardi à mercredi. Il fera -3°C au plus chaud de la journée.

La plupart des grands chantiers sont déjà paralysés par le grand froid au Luxembourg mais le mercure va poursuivre sa descente. Un «avis de grand froid» vient d'être émis par MeteoLux pour le Nord du pays. Les températures minimales oscilleront entre -11°C et -15°C entre mercredi 2 heures et le matin 9 heures.



Après le coucher du soleil ce mardi, «la température chutera significativement» prévient Meteolux qui a également émis un avis de froid (vigilance jaune) pour tout le pays à compter de ce mardi 18 heures et jusqu'à mercredi midi. Les températures oscilleront entre -7°C et -10°C.

Mercredi matin, le mercure limitera sa course entre -9°C et -12°C et des rafales de vent allant de 30 à 45 km/h devraient souffler et accentuer le froid ressenti.