Le 1er juin, de fortes pluies ont provoqué des inondations dans l'est du pays et ravagé une partie du Mullerthal. Puis le temps s'est amélioré pour faire de juin 2018, un mois très estival. Le dernier jour, samedi 30 juin, a été le jour le plus chaud!

Juin est passé du déluge au soleil

Quiconque se souviendra plus tard du mois de juin 2018, au moins en termes de météo, l'associera certainement aux pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations dès les premières heures du mois de juin au Mullerthal et à Greiveldange. Des dommages établis à plusieurs millions d'euros, tant sur l'infrastructure routière que les entreprises et les particuliers.



De fortes pluies ont également été enregistrées à la station météorologique nationale du Findel le 1er juin, mais de façon moins spectaculaire que dans l'est du pays. Entre minuit et 6 heures, 53,3 litres par mètre carré sont tombés. Dans les 24 heures, ce sont environ 65 litres. C'est plus de la moitié des 117,3 litres de pluie qui ont été mesurés en juin.



Ce mois a été bien au-dessus de la moyenne établies de 79,9 litres par mètre carré entre 1981 et 2010.



Dix orages

Dans l'ensemble, dix jours sur trente ont connu de fortes précipitations. Sur six jours, il y a eu des orages. Exactement dix orages ont été enregistrés au Findel, donc seulement légèrement plus que d'habitude (9,7 sur 5,5 jours).



Cependant, il ne faut pas limiter le mois de juin à de fortes pluies et à des orages, parce que le mois passé a aussi su convaincre avec un temps vraiment estival. Au Findel, par exemple, une température moyenne de 18,2 degrés Celsius a été mesurée. C'est 2,3 degrés de plus que la moyenne à long terme et seulement 1,6 degré de moins qu'à l'été 2003.

À cette époque, une moyenne de 19,8 degrés Celsius avait été mesurée pour juin - un record de la station à ce jour.



La journée la plus chaude a été enregistrée samedi, le dernier jour du mois, avec 29,8 degrés. Durant douze autres jours, il faisait plus de 25 degrés au Findel. Au début du mois, sept jours ont atteint ce pic de chaleur, un autre le 20 puis les cinq derniers jours.



Néanmoins, il était parfois nécessaire de retirer les shorts et chemises pour laisser place aux gilets. Entre les journées vraiment chaudes, le temps s'est rafraîchi. Le thermomètre est même tombé à 6,4 degrés le 22 juin. Les températures minimales ont également été mesurées aux alentours de 6 degrés durant quatre autres jours.



Les yeux écarquillés des fans portugais lors du visionnement public du match de Coupe du monde au Knuedler n'ont rien à voir avec le temps du samedi 30 juin. C'était la journée la plus chaude du mois avec 29,8 degrés. Photo: Laurent Ludwig

Sur la totalité du mois de juin, le soleil a brillé pendant 229,6 heures. Cela correspond approximativement à la durée normale (227 heures). Les jours de brume ont également été enregistrés avec un total de six heures de brouillard.



L'été persiste

Mercredi et jeudi, le ciel devrait se couvrir avec des risques de pluie et d'orage, selon les prévisions météorologiques. Mais le soleil est censé se montrer à nouveau dès vendredi... juste à temps pour le week-end. Les températures resteront élevées, allant jusqu'à 28 degrés Celsius.

Selon certains experts météorologiques, le soleil devrait rester au moins jusqu'à la mi-juillet. Une situation similaire à celle de l'été 2003.

Texte de Sophie Hermes, traduit par Noémie Koppe.

