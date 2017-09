(gs/sw) - Comment un journal est-il édité? Comment fonctionne une imprimerie? Comment font les journalistes pour avoir accès aux informations du monde entier?

Ces questions, et beaucoup d'autres, ont été posées ce dimanche par les 400 visiteurs qui ont sillonné la rédaction du Luxemburger Wort à l'occasion du weekend des portes ouvertes dans les entreprises du pays.

Paul Peckels, directeur général de Saint-Paul a assuré les visites, aux côtés de quelques journalistes présents - pour travailler, même le dimanche! -, qui ont expliqué aux plus curieux comment étaient édités le journal papier, mais aussi les sites internet en quatre langues.

Les invités se sont montrés très intéressés par le travail de la rédaction.

En plus de poser des questions sur la façon dont les journalistes sont informés dès que possible des derniers événements en Allemagne et à l'étranger, certains visiteurs souhaitaient simplement savoir combien d'heures par jour un journaliste travaille et si wort.lu informe ses lecteurs de 06 heures à 23 heures.... presque!

