A l'occasion de la Journée européenne de l'avocat qui aura lieu le 25 octobre, le Barreau de Luxembourg propose des conseils juridiques gratuits pour le public.

Journée européenne de l'avocat: vous pouvez consulter gratuitement

A l'occasion de la Journée européenne de l'avocat qui aura lieu le 25 octobre, le Barreau de Luxembourg propose des conseils juridiques gratuits pour le public.

Quelques semaines après la rentrée judiciaire, le Barreau de Luxembourg participe à la cinquième édition de cette rencontre née de l'initiative du Conseil des barreaux européens (CCBE).



Cette journée a pour but de mettre en valeur les valeurs communes des avocats et leur rôle dans la promotion de l'Etat de droit, ainsi que leur contribution au système judiciaire et la défense des droits des citoyens.



A cette occasion, le Barreau de Luxembourg propose des conseils juridiques gratuits pour le grand public. Chaque particulier a, dès aujourd'hui, la possibilité de prendre rendez-vous auprès d'un avocat participant pour une consultation orale gratuite de 30 minutes qui aura lieu directement chez le professionnel. Voici la liste des avocats participants.

Le bâtonnier François Kremer proposera également des consultations gratuites le jeudi 25 octobre au matin, sur rendez-vous, en matière de déontologie et plaintes disciplinaires. La prise de rendez-vous peut se faire auprès des services de l'Ordre au 46 72 72-1.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.