Joueuses de tennis de table et héroïnes d'un jour

Quand Jean-Marie Linster s'effondre d'une crise cardiaque lors d'un match de tennis de table, Lynn Harpes et Carole Gloden n'hésitent pas une seconde et lui sauvent la vie. Le grand-duc Henri vient de les nommer Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Chêne. Elles racontent leur sauvetage.

Le 3 mars, un samedi soir normal dans la salle de sport d'Elvange, près de Mondorf-les-Bains. L'ambiance est détendue, le club de tennis de table DT Bech-Maacher joue contre Bourglinster. Rien ne laisse penser que ce soir, la vie de plusieurs personnes va changer d'une seconde à l'autre.



Lynn Harpes (24 ans) étudie l'éducation spécialisée à Mannheim et joue pour le DT Bech-Maacher depuis douze ans. Guy Jallay

Lynn Harpes, étudiante en éducation spécialisée, originaire de Bech-Kleinmacher, est présente en tant qu'arbitre. Elle remarque soudainement un mouvement du coin de l'œil et entend un grand bruit: Jean-Marie Linster, un joueur de Bech-Kleinmacher, s'effondre à sa table. L'homme de 64 ans souffre d'une crise cardiaque, son cœur s'arrête.



«Panique. C'est le seul mot qui décrit ce moment», raconte l'étudiante de 24 ans en décrivant la situation. «J'ai immédiatement sauté et couru vers lui.» Carole Gloden, membre de l'association depuis 28 ans, joue également au club. «J'étais un peu plus loin, j'ai entendu le bruit et j'ai couru immédiatement. J'ai déjà vu Lynn s'incliner devant Jean-Marie», se souvient le professeur de géographie de 35 ans.

Le combat pour la vie

Jean-Marie Linster est inconscient sur le sol et halète. Sa poitrine ne bouge presque plus, il est de plus en plus bleu, c'est une question de vie ou de mort. «Carole et moi, nous nous sommes regardées et avons immédiatement commencé à masser le cœur», raconte Lynn Harpes. «Dans de tels moments, tout vient immédiatement à l'esprit, même si le cours de secourisme s'est déroulé il y a plusieurs années.» «La plus grosse erreur que tu peux commettre, c'est de ne rien faire», ajoute Carole Gloden.

La première ambulance ne met que quelques minutes pour arriver avec le défibrillateur. «C'était une éternité. Tant de doutes me sont venus à l'esprit quant à savoir si ce que nous faisions était juste», se souvient Carole Gloden des minutes agonisantes, car l'ambulance de Bettembourg et le service de secours d'Esch arrivent après plusieurs minutes.

Jean-Marie Linster est ensuite revenu à la vie pour 40 minutes environ. «Je viens d'entendre: nous l'avons de nouveau. Nous espérons maintenant qu'il arrive à l'hôpital», se souvient la jeune étudiante. Jean-Marie Linster survit à l'infarctus grave. Aujourd'hui tout va bien pour lui, «les secouristes nous ont assuré que si nous n'avions pas réagi immédiatement, il ne serait probablement pas avec nous», explique Carole Gloden.

L'honneur bien mérité

«Pour moi, il va de soi d'aider les gens», dit modestement Lynn Harpes. «Ça demande beaucoup de courage. Je ne sais pas si j'oserais le faire, parce que la peur de faire quelque chose de mal est vraiment trop grande», raconte Gaby Schwarz, épouse de Jean-Marie Linster. Frank Jost, moniteur de secourisme de la Croix-Rouge, affirme:« Cela a été prouvé qu'une seule personne sur cinq agit lorsque quelqu'un est inconscient sur le sol.»



La plus grosse erreur que tu peux commettre, c'est de ne rien faire

Gaby Schwarz est ravie de voir son mari revenir à la santé alors qu'il était dans le coma depuis deux semaines. «Lynn et Carole représentent beaucoup pour moi, c'est comme si elles étaient mes filles. Je leur serai éternellement reconnaissante», jure-t-elle. Pour leur témoigner sa gratitude, l'homme de 61 ans écrit au Premier ministre en personne: «J'ai demandé à Xavier Bettel sur Facebook s'il était possible d'attribuer un prix aux sauveteuses de mon mari. Je pense qu'elles méritent cet honneur sans aucun doute.»

Et c'est arrivé. Bien que la liste des personnes à honorer soit déjà établie, Xavier Bettel reprend les noms des deux jeunes femmes. Le jour de la fête nationale, Lynn Harpes et Carole Gloden ont été honorées lors d'une cérémonie solennelle à la Philharmonie par un tonnerre d'applaudissements avec l'insigne du Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Chêne.



Texte de Rosa Clemente, traduction Noémie Koppe

Les deux jeunes femmes aux côtés du Premier ministre Xavier Bettel, du grand-duc Henri et du président de la Chambre, Mars Di Bartolomeo. Guy Jallay

Quelques rappels

Quand dois-je fournir les premiers secours? Si une personne est allongée sur le sol, ne bouge plus, est inconsciente, devient bleue ou blanche, ne respire plus. Comment puis-je donner les premiers secours? Si la personne a quelque chose dans sa bouche, sortez-la, étirez la langue vers l'avant et pliez légèrement la tête de la victime vers l'arrière. Si la victime respire encore, elle est placée dans la position latérale stable. Si elle ne respire plus, vous devez immédiatement commencer le massage cardiaque en plaçant la victime sur son dos, en plaçant une main sur la moitié inférieure du sternum, en appuyant sur l'autre main avec les doigts croisés, puis environ cinq à six centimètres appuyez et relâchez complètement. Le pressage doit être effectué entre 100 et 120 fois par minute. Le massage cardiaque doit être poursuivi jusqu'à ce que le patient se réveille ou que l'ambulance arrive. Comment puis-je garder le rythme tout en massant? Au cours d'un massage cardiaque, vous devrez avoir à l'esprit la célèbre chanson des Bee Gees «Stay'in alive». Son horloge a environ 110 battements par minute, qui sont nécessaires pour une exécution correcte du massage de réanimation. En plus de ce succès mondial, d'autres chansons sont proposées sur Internet sous forme de «chansons de réanimation»: par exemple, «breathless» d'Helena Fischer, «Dancing Queen» d'ABBA ou «Highway to Hell» d'AC DC. Qu'est-ce qu'un cours de secourisme? Dans le cours de premiers secours, vous apprendrez ce qui doit être fait, étape par étape, pour réanimer une victime d'urgence. La nouvelle loi sur les services de sauvetage, entrée en vigueur le 1er juillet 2018, prévoit que les cours seront réduits de trois à un seul cours de 16 heures chacun. Où puis-je suivre de tels cours? En règle générale, chaque commune offre des cours de premiers secours en collaboration avec la Croix-Rouge luxembourgeoise et le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS). À quelle fréquence devrais-je répéter ce cours? Il est conseillé de refaire ce cours au tous les cinq ans. Plus d'informations peuvent être trouvées sur: www.reagis.lu



