Le Luxembourgeois a été actif pendant près de 50 ans dans l'industrie sidérurgique du pays, ce qui lui a valu d'être décoré de la grand-croix de l'ordre national du mérite en 2012.

Sidérurgie

Joseph Kinsch est décédé à l'âge de 89 ans

Le Luxembourgeois a été actif pendant près de 50 ans dans l'industrie sidérurgique du pays, ce qui lui a valu d'être décoré de la grand-croix de l'ordre national du mérite en 2012.

(dme) - L'ancien patron luxembourgeois de l'Arbed, Joseph Kinsch, est décédé le 20 octobre à l'âge de 89 ans. Il avait fait ses débuts au sein de la société dans les années 60 et avait gravi les échelons jusqu'au poste de directeur général des finances (1980), avant de devenir président de la direction générale en 1992.

ArcelorMittal annonce d'importants investissements À Esch-sur-Alzette, le centre de recherche d'ArcelorMittal développe depuis 50 ans de nouveaux produits en acier et de nouveaux procédés de fabrication.

Sous sa direction, l'Arbed est devenu l'un des plus grands producteurs d'acier au monde. Joseph Kinsch était synonyme d'expansion et de modernisation, et a notamment fait remplacer les hauts fourneaux par des fours électriques modernes. Peu après, il a également pris la présidence du conseil d'administration.

Après le changement de millénaire, Kinsch a dirigé son entreprise en fusionnant avec son partenaire espagnol Aceralia et son concurrent français Usinor, ce qui a finalement donné naissance à Arcelor. En 2006, il a négocié pendant cinq mois avec la Mittal Steel Company, qui voulait reprendre Arcelor. Avec une offre nettement meilleure et le maintien de sites au Luxembourg, Arcelor est finalement devenu l'actuel Arcelor Mittal.

100 millions d'euros pour décarboner ArcelorMittal Le gouvernement s'est ainsi engagé à soutenir financièrement le géant de la sidérurgie dans le cadre de plusieurs projets censés réduire l'empreinte carbone d'ArcelorMittal au Luxembourg.

Joseph Kinsch a présidé le conseil d'administration durant deux ans avant de prendre sa retraite. En 2012, le Premier ministre de l'époque, Jean-Claude Juncker, l'a décoré de la grand-croix de l'ordre national du mérite.

Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a exprimé ses condoléances à la famille dans un tweet. «La vision de Joseph Kinsch marque le Luxembourg jusqu'à aujourd'hui», a déclaré le chef du gouvernement.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.