Ce n'est pas en France, mais à Luxembourg-Kirchberg qu'une célèbre photo de guerre a été prise. Elle est aujourd'hui exposée à l'Imperial War Museum à Londres. John Derneden, de Redange-sur-Attert l'affirme, lui qui enquête sur les crashes aériens de la Seconde Guerre mondiale depuis 26 ans.



Cette photo, exposée à l'Imperial War Museum de Londres, montre l'offensive aérienne d'un avion de la flotte britannique, un Fairey Battle, lâchant une bombe sur les troupes allemandes en mai 1940.



Les informations relatives à cette photo indiquent qu'elle aurait été prise lors de l'invasion allemande de la France et de la Belgique. Or John Derneden, sous-officier dans l'armée luxembourgeoise, n'est pas d'accord avec cette explication.



«Après des années de recherches et de comparaison, je peux formellement identifier cette photo et dire où elle a été prise», affirme-t-il. «Je savais, que cet avion avait survolé Junglinster en direction de Luxembourg-ville. C'était son plan de vol. La photo a été prise au-dessus du Kirchberg. D'après une carte topographique de 1954, il est possible de déterminer avec exactitude les détails de cette photo», poursuit l'homme de 48 ans, grâce aux recherches duquel la lumière a pu être faite sur le destin mystérieux de certains avions. Les destructions ou atterrissages d'urgence des avions alliés ou allemands au Grand-Duché durant la guerre constituent sa passion depuis des années.



L'avion anglais a fait cette photo à très basse altitude, près du croisement routier 352 (1.) qui menait autrefois à Bricherhaff. La colonne militaire allemande (2.) se trouvait sur l'une des anciennes voies romaines les plus hautes qui traversait alors le Kirchberg. On remarque aussi l'explosion d'une bombe à gauche de la voie romaine. L'ancienne carrière de pierres du Kirchberg (3.) est facile à reconnaître, même si elle n'existe plus aujourd'hui. Les soldats allemands cherchent à s'abriter de l'attaque aérienne et courent dans les champs (4.) en direction de Bricherhaff.

Source: Imperial War Museum, London





Une seconde prise de vue prise lors de la même attaque aérienne montre un deuxième avion, nommé Wingman. Les deux avions ont attaqué la colonne allemande d'est en ouest. L'explosion de la bombe près du croisement (1.) est facile à repérer. L'ancienne carrière de pierres (3.) se trouve à droite à l'arrière-plan. Les deux bosquets se trouvent sur le lieu-dit Weimeschhaff (5.).

Source: Imperial War Museum, London









Le Kirchberg vu du même angle que sur les photos de 1945, 77 ans après: le paysage a complètement changé et les lieux identifiables sur les photos précédentes sont très difficiles à identifier.

Source: map.geoportail.lu

Sur environ 200 pages, John Derneden a répertorié en deux volumes, «Crash I» et «Crash II», 130 crashes ou atterrissages d'urgence d'avions de cette époque.



John Derneden se passionne pour les débris d'avion de la Seconde Guerre mondiale depuis 26 ans.

Photo: Carlo Nilles

Depuis qu'il a vu, il y a plusieurs années, la photo sur le site web de l'Imperial War Museum, l'un des musées de la guerre les plus renommés au monde, l'image l'a hanté. Le militaire a fait d'intenses recherches et il en est aujourd'hui certain: cette photo a bien été prise au Kirchberg.



Il va en informer l'Imperial War Museum de Londres ces jours-ci.



