Au ministère de l'Environnement

Joëlle Welfring succèdera à Carole Dieschbourg

Déi Gréng ont présenté mercredi, lors d'une conférence de presse convoquée à la dernière minute, la remplaçante de Carole Dieschbourg au gouvernement.

(tb/jt) - Joëlle Welfring devrait succéder à Carole Dieschbourg (Déi Gréng), qui a démissionné vendredi dernier, et devenir ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. C'est ce qu'a annoncé la direction du parti Déi Gréng lors d'une conférence de presse ce mercredi après-midi. La nomination, qui fait suite à une décision unanime du comité directeur du parti, sera confirmée par les membres lors d'un congrès extraordinaire le samedi 30 avril. La prestation de serment est ensuite prévue pour le lundi 2 mai.

«Nous sommes convaincus qu'elle est la bonne personne pour ce poste et qu'elle fera un excellent travail au service de tous les citoyens et de l'environnement», ont déclaré les deux présidents du parti, Djuna Bernard et Meris Sehovic, mercredi après-midi lors d'une conférence de presse convoquée à la dernière minute.

Joëlle Welfring, diplômée en sciences de l'environnement, n'a été nommée directrice de l'administration de l'environnement qu'en mars dernier. Auparavant, elle y avait été pendant près de huit ans l'adjointe du directeur Robert Schmit, en poste depuis de nombreuses années.

Elle s'est dite très honorée que Déi Gréng l'ait proposée à ce poste et a ajouté avoir «un profond respect» pour Carole Dieschbourg et son travail réalisé «au cours des neuf dernières années». Les valeurs du parti vert ne lui sont pas inconnues. Elle s'est engagée dès son plus jeune âge dans la protection de l'environnement. Elle n'était toutefois pas membre du parti vert. Elle l'est désormais et souhaite également se présenter aux élections législatives de 2023 dans le Sud.

Joëlle Welfring occupe depuis 2014 une fonction dirigeante dans l'administration de l'environnement. Photo: Chris Karaba

Elle veut s'engager pour l'environnement, le climat et le tournant énergétique et emmener les gens et les entreprises sur cette voie. Il faut un mélange sain de règles claires, qui donnent aux entreprises une sécurité de planification, mais aussi un engagement sur une base volontaire.

Pour ses décisions politiques, elle veut se baser sur des faits scientifiques. Dans de nombreux domaines, cette base scientifique existe. Il faut maintenant veiller à avancer dans ces domaines, dont la mise en œuvre de la directive sur l'eau potable, la loi Commodo et le plan énergie-climat.

Carole Dieschbourg avait démissionné vendredi afin de pouvoir répondre à la justice dans l'affaire «Gaardenhaischen». Sa démission a entraîné un nouveau changement de personnel au sein du cabinet du Premier ministre Xavier Bettel (DP). En janvier déjà, ce dernier avait dû remanier son équipe suite aux départs de Dan Kersch, Romain Schneider (tous deux du LSAP) et Pierre Gramegna (DP).

Portrait de Joëlle Welfring Parcours professionnel : 2014-2022 : directrice adjointe de l'administration de l'environnement, puis directrice depuis mars 2022. 2009-2014 : directrice du business development et membre du conseil d'administration du Centre de Recherche Public Henri Tudor. 2005-2009 : directrice du Centre de ressources des technologies pour l'environnement (CRTE), membre du conseil d'administration du Centre de Recherche Public Henri Tudor. 1999-2005 : Ingénieur de recherche au CRTE/CRP Henri Tudor 1998-1999 : "Responsable d'enquêtes" à l'Environment Agency, Royaume-Uni Formation : Master of Science in Environmental Pollution Science (Brunel University, Uxbridge) Maîtrise de biochimie (Université Louis Pasteur, Strasbourg)

