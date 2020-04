Le gouvernement a officialisé vendredi le nom de la nouvelle directrice de la Bibliothèque nationale. L'actuelle directrice adjointe de l’Athénée de Luxembourg prendra ses fonctions cet été et succède à Monique Kieffer.

Joanne Goebbels incarnera le nouveau visage de la BnL

Monique Kieffer va pouvoir partir en retraite. Après sept mois de suspense, l'actuelle patronne de la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL), en poste depuis 21 ans, a enfin trouvé sa remplaçante. Le conseil du gouvernement a en effet officialisé, vendredi, la candidature de Joanne Goebbels.

L'actuelle directrice adjointe de l'Athénée de Luxembourg et vice-présidente des socialistes de la capitale prendra donc la tête de l'institut culturel de l'Etat, installé depuis septembre dernier dans des locaux flambant neufs.

Déjà plus de 75.000 visiteurs à la BnL Ouverte au public depuis trois mois, la nouvelle Bibliothèque nationale du Luxembourg au Kirchberg connaît un franc succès. Monique Kieffer, la directrice dresse un état des lieux, avant de céder le témoin courant 2020.

Détentrice d’une maîtrise en lettres modernes et d’un diplôme d’études approfondies en littérature comparée, l'enseignante de 38 ans occupe la fonction de coordinatrice du International Baccalaureate Diploma Programme et des classes internationales.

Dès le 3 juillet, Joanne Goebbels pourra poursuivre le processus de digitalisation des collections et services de la bibliothèque dans lequel s'était lancée Monique Kieffer et qui renferme déjà quelque 621.000 e-books et 77.600 e-journaux.

